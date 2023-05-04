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比大熊貓珍稀…亞洲象欣欣 22歲在北京心衰亡

中國新聞組／北京4日電
亞洲象欣欣罹患腳疾多年，4月26日突發心臟病，心衰死亡。(取材自紅星新聞)
亞洲象欣欣罹患腳疾多年，4月26日突發心臟病，心衰死亡。(取材自紅星新聞)

4月底網傳「22歲青年亞洲象欣欣死亡」消息，北京八達嶺野生動物世界證實消息屬實，一般亞洲象在人類的飼養之下，平均壽命是60歲，欣欣因突發心臟病，心衰死亡，飼養員對欣欣的突然離去感到非常難過。

紅星新聞報導，八達嶺野生動物世界4月24日發現欣欣後腿站立不穩，立即聘請獸醫診斷治療，兩天後仍未見好轉；4月26日，欣欣的狀態愈發不樂觀，園區緊急再請獸醫到現場搶救，遺憾當日下午2點左右，欣欣死亡。病理解剖分析，欣欣心臟存在大量血栓，確認死亡原因是心臟衰竭。

報導指出，欣欣上一次出現在新聞中是在2014年9月，當時它因腳趾感染潰爛，需要治療引發媒體關注。愛象人士胡女士近年來一直持續關注欣欣，她說欣欣患有腳疾，且情況一直堪憂，「作為陸地上最大的哺乳動物，它的腳趾頭爛掉了之後，還能熬多久？」

亞洲象在中國比大熊貓還要珍稀，據新華社報導，亞洲象被列為國家一級重點保護野生動物，同時也被世界自然保護聯盟評估為「瀕危」物種；而這已經是八達嶺野生動物世界第二隻夭折的亞洲象，濟南動物園近幾年已經有5頭幼齡亞洲象夭折，引發愛象人士關注

胡女士4月10日，再次前往野生動物世界看欣欣，胡女士說，當天天氣不錯，欣欣在室外活動場卷起沙土做沙浴，但欣欣朝欄桿移動的時候，行動看上去有點兒奇怪，特別是邁後腿時得用象鼻撐地。她仔細觀察後發現，欣欣兩條後腿的皮褶處「像是皮膚開裂了」，胡女士擔心欣欣因此感染。

沒想到的是，26日上午獸醫才去看欣欣，下午2點欣欣就去世了」，愛象人士希望野生動物世界為欣欣出訃告，並公布為欣欣治療的影視過程。

野生動物世界表示，欣欣腳傷已是幾年前的事，因為欣欣長期行走就會自然地產生褶皺和裂紋，類似人行走過多腳底會生水泡，「工作人員一直有給欣欣修腳，也按照正常操作規範在照顧欣欣」。欣欣死亡後，關於遺體的處理和安葬等問題，當地園林綠化局會按照相關程序進行處理。

根據公開資料，目前地球上生活著兩種大象，分別是非洲象和亞洲象，前者包括非洲草原象和非洲森林象；而大象壽命普遍較長，一般能活到60至70歲。 

亞洲象欣欣罹患腳疾多年，圖為牠生前接受治療。(取材自紅星新聞)
亞洲象欣欣罹患腳疾多年，圖為牠生前接受治療。(取材自紅星新聞)

心臟病 北京 動物園

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