西湖幫遊客撈手機 旺季日賺1萬人民幣

在西湖邊打撈遊客掉落的物品，旅遊高峰時，日收入可達1萬人民幣。(取材自潮新聞)

五一長假各地景區人山人海，杭州西湖成為最多遊客到訪的景區，有遊客稱手機 掉到西湖，被救援人士開價1500元(人民幣，下同，約220美元)才幫忙打撈。在西湖打撈手機也是一個行業？媒體探訪專業打撈人，據說在旅遊高峰時，日收入可達1萬元。

潮新聞報導，今年40歲的黃易勇，來自湖南郴州，曾經幹了20年鋼筋工，去年3月轉行做潛水打撈，他曾在廣東當過兵，水性極好，目前主要工作就是在西湖邊打撈遊客掉落的物品。

他說，具體價格視物品的貴重程度而定，手機一般1500至2000元不等，平常一天可以接2、3單；時值旅遊高峰，黃易勇接單比平時翻了一倍，每天可接到5、6單，日入可達1萬元。

遊客曝光的視頻顯示，衣服上寫著「應急救援」的男子對著一女子說道，「15分鐘內幫你撈上來，成功撈上來收你1500元，不成功就是一半，700元。」男子隨後趴在湖邊鐵架撈起手機，並對女子說道，「這1500，舉手之勞」。

視頻引起關注，有遊客質疑打撈費太貴了。黃易勇雖然不是視頻中人，但他解釋水下打撈是高危行業，需要專業的技能，設備投入也很大。

報導稱，雖然每個月能賺3萬，但黃易勇一個人在杭州過得還是很節儉，每個月他都要給在老家的妻子和5個孩子寄去至少1萬元的生活費。5個孩子，4個在上學，還有一個要吃奶粉，黃易勇肩上的擔子很重。