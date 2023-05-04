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幼師教唱洗腦兒歌超療癒 漲粉300萬 官媒也轉發

中國新聞組／北京4日電
帳號「音樂老師花開富貴」的武漢幼教師，以甜美外貌和一首可愛兒歌教學影音在網上火了，五一長假期間漲粉300多萬。(取材自上游新聞網)
帳號「音樂老師花開富貴」的武漢幼教師，以甜美外貌和一首可愛兒歌教學影音在網上火了，五一長假期間漲粉300多萬。(取材自上游新聞網)

一個名為「美女幼師憑挖呀挖呀挖走紅」的話題登上了微博熱搜榜，原來五一長假期間，湖北武漢一名幼教師以甜美的外貌和一首可愛的兒歌教學影音，在網上火了，不僅漲粉300多萬，連官媒新華網都予以轉發。

來源：YouTube

上游新聞報導，抖音帳號「音樂老師花開富貴」4月28日發布的一條教唱兒歌短影音「在什麼樣的花園裡面，挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子，開什麼樣的花」，幾天時間火遍全網。截止目前，該影音點讚達446.8萬，評論數達46.6萬。

該兒歌以簡單的節奏，簡單的句式，教幼稚園小朋友邊做手勢邊唱，特別琅琅上口，再加上影片中的老師長相甜美，讓人忍不住跟著一起唱起來。短短幾天時間，該博主收穫粉絲319.8萬，還引起官媒關注。 5月1日，新華網抖音帳號以「幼兒園老師用溫暖的歌曲，帶給花朵們溫馨的童年」為題，轉發了這則短影音。

據悉，「音樂老師花開富貴」並不是「挖呀挖呀挖」兒歌影音的原創作者，早在4月24日，一個名為「毛蔥小姐（桃子老師）」的抖音博主，已經率先發布了「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖」的短影音，截止目前，點讚已破700萬，然而桃子老師的粉絲卻僅僅只有100萬。

華商報找到首發兒歌影音的桃子老師，這條最早發布於4月24日的視頻點讚量已達700餘萬，評論71萬餘條，瀏覽量過億。不少網友直言「相當洗腦！相當療癒」。

桃子老師是一名00後，去年3月進入杭州幼兒園工作，她說「挖呀挖」視頻最早發布在自己的微信朋友圈，朋友建議她發布到網路平台，沒想到一下就火了。

身為一名普通的幼教師，桃子很高興能讓更多人認識到幼教這個職業，雖然自己「火」了，但目前沒有打算換工作，也沒想過利用網路平台賺錢，只想在做好本職工作的同時，空閒時就發發自己的日常。

據悉，桃子老師發布的兒歌火起來後，很多博主開始跟風拍類似作品，其中最火的就是「音樂老師花開富貴」的短影音，還有不少網友改編歌詞，陸續出現「打工人版」、「手機黨版」等。

首發兒歌影音的毛蔥小姐引發一連串「挖啊挖」風潮。(取材自華商報)
首發兒歌影音的毛蔥小姐引發一連串「挖啊挖」風潮。(取材自華商報)

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