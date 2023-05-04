五一收假前 整列車廂裡「回杭的娃都在趕作業」

五一長假結束前夕，有家長發文指出：「一整列車廂回杭州的娃都在趕作業。」(取材自都市快報)

五一長假剛結束，不少孩子們玩了整個假期，最後一天還有孩子仍然在外面玩，但是假期作業完成進度怎麼樣了呢？有杭州的家長在朋友圈發文指出：「一整列車廂回杭州的娃都在趕作業。」還有人說孩子十幾張卷子一個字沒寫，有的人甚至書包還沒打開過。

都市快報報導，一位孩子上小學五年級的媽媽說，4月26日下午一放學，他們接上孩子就趕去火車站坐當晚8時的臥鋪火車去桂林了，當晚的火車上都是杭州的孩子。這位媽媽說，在桂林玩的這幾天都沒讓孩子寫作業，想讓孩子盡興地玩，但特地安排了提前兩天回杭，到家休整一下開始寫作業。

不過，她在回杭的火車上，看到了別的孩子在臥鋪房間的小桌板上趕作業，當時自己家孩子還在打牌，「仔細看了下，趕作業進度的應該是個初中生，正在補做4月28日的作業，當天已經是5月1日了。」她說，自己有個去北京 玩的朋友也發了朋友圈，曬出了孩子正在候車大廳趕作業的照片。

據報導，最後一天仍然在外地玩的杭州孩子，也有不少人默默地拿出了作業趕起了進度。一位帶兩娃去江蘇玩的媽媽在朋友圈曬出了孩子在酒店「瘋狂補作業」的照片。

但也有最後一天還沒有開始「趕進度」，還在快樂「放飛」中的孩子。一位媽媽說，自己孩子十幾張卷子一個字都還沒寫，自己愁得要命，但孩子很坦，還調侃地說「想想暑假作業，一支筆一盞燈一個晚上就能創造奇蹟，更不要說這個五一的作業了，反正用魔法打魔法吧。」

一位帶孩子去了北京的小學生媽媽說，他們4月26日一放學就去趕當晚的火車了，孩子的書包到最後一天都沒有打開過，「還沒仔細看過她到底有哪些作業。」

還有帶孩子去潮汕玩的媽媽說，以前帶孩子出去玩也背過作業，但後來發現根本沒有寫的時間，所以這次就根本沒有帶作業出門，「萬一作業掉了更麻煩。」他們也是選擇早一點回家趕作業。