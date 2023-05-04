五一假期跨省遊熱度高 廣州、成都、北京移動熱點

五一假期，甘肅敦煌接待遊客37.83萬人次，同比上年增長580.4%。圖為敦煌鳴沙山內，遊客騎駱駝感受大漠。(中通社資料照片)

「五一」中國國內旅遊出遊合計2.74億人次，這些人都去哪？據百度 地圖遷徙數據發現，4月29日這一天，全國總體遷徙規模指數 達今年最高峰，遷入排名前三的城市為廣州、成都、北京 ；2日返程高峰，熱門遷出地則是廣州市，遷出人口數量占全國遷出人口總量的1.97%。

五一出遊人次超過2019年同期水準，出行距離和消費活躍度創下歷史新高，遊客出遊半徑和目的地遊憩半徑雙提升，300公里以上的跨市、跨省遊熱度明顯走高。其中，境內傳統熱點旅遊目的地城市北京、杭州、大理、廈門熱度不減，重慶、長沙、淄博等網紅城市，長興、仙居等小眾目的地備受關注。

攜程發布的「2023年五一出遊數據報告」顯示，根據目的地旅遊整體訂單量，報告發布五一「熱門旅遊目的地TOP10」，分別是：北京、上海、成都、杭州、廣州、南京、重慶、西安、武漢和深圳。而全國遊客量排前三的景區：杭州西湖、南京夫子廟秦淮風光帶、南京鐘山風景區。

根據數據監測，4月28日18時至5月3日6時，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量7768.6萬人次，平均每個集聚區每夜6.39萬人次，較2022年同期增長114.5%。其中，上海南京西路、南京秦淮河—夫子廟片區、泰安泰山秀城、長沙51商圈、成都春熙路大慈坊、南寧3街兩巷、西安城牆景區等多個集聚區，五一假期累計夜間客流量均已超100萬人次。

值得注意的是，根據攜程數據，在「淄博燒烤」的現象級流量拉動下，五一期間山東省酒店預訂量較2019年同期增長近3倍，增速位居全國第一。淄博市酒店預訂量較2019年同期增長超10倍，躋身五一期間山東省內酒店預訂熱門城市前五。