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共青五四獎章 頒瀋飛羅陽突擊隊等3軍事科技團體

記者黃國樑／綜合報導
瀋陽飛機工業集團的羅陽青年突擊隊負責設計製造殲35殲載機。(取材自共青團中央官微)
瀋陽飛機工業集團的羅陽青年突擊隊負責設計製造殲35殲載機。(取材自共青團中央官微)

共青團中央及全國青聯3日公布「青年五四獎章」個人、團體得主及全國黨員人數。獲得集體獎章的瀋陽飛機工業集團的「羅陽青年突擊隊」、中國船舶集團第708研究所「兩棲攻擊艦研發設計團隊」，在19個獲獎集體中透露了高度的軍事意涵。而共青團學生黨員較去年少了近365萬人，是否受團派式微影響仍有待觀察。

在個人五四青年獎章部分，馬曉雲、切陽什姐、鄧小燕等30位個人獲獎，其中有七名科技工作者。北京日報特別點出，任職於解放軍某室高級工程師的朱曉東，是唯一沒有公布照片的獲獎者，且除了族裔與1984年10月的出生年月，其他資訊都付之闕如。這一差別似乎透露了朱曉東恐是目前解放軍研究重大軍事科技項目的敏感人物，以至於不能公布其照片，並透露太多資訊。

而個人獲獎者中掛名第一位的馬曉雲也是解放軍一員，他是1991年12月出生，現任解放軍某隊隊長。他曾完成重要型號飛機高風險飛行任務，是否即現役的殲20？令外界好奇。

而在獲獎集體單位中，「羅陽青年突擊隊」有96人，其中35歲以下青年占比61%。是一支以殲15設計者「羅陽」命名的青年隊伍，肩負某型艦載機研製使命，提前兩個月完成專項任務。面對高精尖新技術難題。這款艦載機雖未明示名稱，但無庸置疑就要用準備海試的福建艦上的殲35。

設計出075型兩棲攻擊艦的中國船舶集團708研究所獲中共五四青年獎章。(取材自共...
設計出075型兩棲攻擊艦的中國船舶集團708研究所獲中共五四青年獎章。(取材自共青團中央官微)

而中船集團708所兩棲攻擊艦研發設計團隊共107人，35歲以下青年占比為65%。團隊成員在不到兩年的時間裡，研發設計的「廣西艦」、「安徽艦」先後入列，形成了海軍兩棲作戰的「拳頭力量」。這次中船集團708所成為獲獎單位，具有高度對台意涵。

而獲獎集體中另一單位是「哈爾濱工業大學問天艙機械臂團隊」，該團隊所研製的問天艙機械臂在2022年成功發射入軌，圓滿完成支持航天員出艙活動、科學載荷照料等多項任務。

另外，共青團3日發布統計公報，截至2022年12月底，中國共有共青團員7358.3萬名，共青團組織409.3萬個。對照2021年數據，人數少了13萬人，尤其是學生團員從4381萬人減到4016.3萬人，少了近365萬人。

去年20大後，原國務院總理李克強、政協主席汪洋確定未獲留任常委，並於兩會卸任，共青團出身的高層宣告式微，再無團派幹部晉升政治局常委，成為國家領導人。這似也影響了共青團的成長。

哈爾濱工業大學問天艙機械臂團隊也是得獎者，以展示航天科技成就。(取材自共青團中央...
哈爾濱工業大學問天艙機械臂團隊也是得獎者，以展示航天科技成就。(取材自共青團中央官微)

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