淄博綠豆糕大爺夯 被遊客通緝…每天換擺攤位置躲顧客

前往淄博的人有了新任務：去追「隨機刷新的綠豆糕大爺」。（取材自濟南時報）

山東淄博一名賣綠豆糕的大爺近日在各大社交平台火了，在抖音 「#淄博綠豆糕大爺」的相關話題已經達到3000多萬，成為到淄博旅遊的必須打卡新景點。被遊客「通緝 」的大爺不得已稱自己的綠豆糕「不好吃」，每天變換擺攤位置，還神出鬼沒的跑給網友追。

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來源：YouTube

濟南時報報導，綠豆糕大爺暴紅的起因是有遊客在偶然情況下買了一次大爺的綠豆糕，味道非常好，於是發到網上，一傳十、十傳百，來大爺攤位買綠豆糕的人越來越多。大爺一天原本只做一箱綠豆糕，現在每天做四箱還是供不應求。大爺被迫由「固定攤販」變成「移動攤販」，希望透過每天變換擺攤位置來減少顧客量。

沒想到，大爺的這個「捉迷藏」操作更引起大家的興趣，偶遇綠豆糕大爺成為去淄博旅遊年輕人們的新目標。有網友甚至建起「逮大爺」微信 群，群內不定時分享大爺出攤位置。更有一些外地人，為了吃上原本10塊錢1斤的綠豆糕，甚至願出近50元的運費郵寄。

紅星新聞報導，72歲的綠豆糕大爺姓趙，他在淄博周村區擺攤已有38年時間。實際上，他賣的並不是綠豆糕，而是自創的豆蜜糕，原材料僅有紅棗、綠豆等，不會加入糖分。

談及意外暴紅，趙大爺表示「自創的東西能這麽受歡迎，是大家對口味的認可」。家人會將網上評論、追車視頻分享給趙大爺，女兒趙女士說，「這些內容豐富了我們的日常生活，爸爸媽媽最近開心了很多」。

對於「越追越跑」的做法，趙大爺表示，「要是我沒停下來，那就是我沒聽見，絕不是對網友不滿意」。自己的本意並不是想跑，而是想趕緊找個安全的地方停車來賣，盡量不要占用車道。

持續近月餘的火熱出圈，趙女士說，過去一天賣完一箱，能賺不到100元，眼下一天能賣3-4箱，也就能賺到約300塊。「再供不應求，我們也做不過來了」。