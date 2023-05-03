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平台「代排」業務紅火…甭怕隊伍長 付百元省下時間

中國新聞組／北京3日電
「五一」假期眾多遊客到西安參觀遊覽，單日接待量已接近飽和。（新華社）
「五一」假期眾多遊客到西安參觀遊覽，單日接待量已接近飽和。（新華社）

五一期間，各地景點人潮爆棚，民眾開開心心出遊卻得花上3、4個小時排隊。為了紓解遊客「排隊苦」的抱怨，一些商家在網上推出「代排隊」服務獲得好評，就連網紅餐廳也可以代排，基本收費100元（人民幣，下同，約14美元）。

成都商報報導，從深圳到西安旅遊的牛女士感慨，「出來玩就做好了排隊的準備，但沒想到每天花在排隊上的時間有三、四個小時，都快趕上玩和吃飯的時間了」。

牛女士表示，自己在大雁塔地鐵站坐地鐵，排了半個多小時隊才坐上去。前往兵馬俑、陝西歷史博物館等熱門景區，都需要排隊幾十分鐘。不僅如此，「打卡」熱門飯店、進入部分人流量較大的地鐵站，都需要排隊，牛女士說，「但整體上大家還是比較有耐心，可能都做好了排隊的心理準備吧」。

相比平時，西安城牆景區在「五一」期間開放了更多登城入口，但多數遊客依然會選擇從西安城牆南門也就是永寧門登城口進入，景區工作人員說，「從南門進入，排隊時間要長一些，要一個多小時，其他入城口好一些」。

隨著「五一」假期各景區、網紅景點排隊時間延長，網絡平台上的「代排」服務也開始變得火熱。

一名來自某熱門城市的「代排」賣家表示，「外地遊客來玩，時間很寶貴，花在排隊上不值得，我們賺的就是這個錢」。

北京的一些賣家也推出四季民福、南門涮肉等網紅餐廳的「代排」服務，單次價格基本在100元以上。「五一期間價格會高一些，具體要看哪天、什麼時間段」，一名賣家表示。

對此，有律師表示，「代排」業務的紅火，反映的是人們消費意願和消費能力的提升。但「代排」市場缺乏規範管理，也容易滋生違法風險。比如，「代排」人員可能收了錢並不真的提供服務，或者沒能按要求提供服務，消費者線上付款後，有被違約或遭遇詐騙的風險。

地鐵站 北京 博物館

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