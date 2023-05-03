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「進淄趕烤」 多地組政商考察團赴山東淄博取經

中國新聞組／北京3日電
河南信陽市城管委辦公室組織市區城管部門赴淄博學習考察淄博燒烤「火出圈」的城市管理經驗。(取材自澎湃新聞)
河南信陽市城管委辦公室組織市區城管部門赴淄博學習考察淄博燒烤「火出圈」的城市管理經驗。(取材自澎湃新聞)

燒烤盛名在外，山東淄博近期迎來多地政商考察團。據遼寧省錦州市太和區消息，4月24日-26日，太和區副區長、招商五局局長潘濤帶隊赴山東濰坊、淄博等地開展招商考察活動。近期到訪淄博的還有河南信陽商務等部門的調研組、天津市河北區調研考察團。

澎湃新聞報導，潘濤一行26日在淄博市張店區開展夜經濟產業考察學習。消息稱，考察組一行先後赴淺海廣場美食城、水晶街等地，對當地燒烤產業發展情況進行深入細緻的調研，圍繞當地燒烤產業宣傳、產業秩序管理、便民服務設施配置、安全環境的保障等方面進行交流和探討。最終得出結論：淄博燒烤火爆出圈有其必然性和偶然性，看似網紅偶然間帶火一座城市的背後，有政府的積極作為、有市民的團結一致，更有城市歷史文化的厚重積澱，最終成就了火爆的必然。

另據河南信陽市政府官網消息，4月19日-20日，信陽市城管委辦公室組織市區城管部門赴淄博學習考察淄博燒烤「火出圈」背後的城市管理經驗。

另外，為學習淄博市在商旅文市場宣傳推介運營管理方面的經驗做法，4月18日-19日，天津市河北區副區長田強帶隊赴淄博市調研考察商旅文產業發展。

據河北區商務局方面介紹，調研組一行先後實地考察了淄博市夜間經濟示範街區水晶街、文旅網紅打卡地海岱樓鍾書閣以及文化產業示範點位中國陶瓷琉璃館，現場感受了解了淄博市商旅文消費市場流量熱度及文旅產業發展情況。並與淄博市政府辦公廳、淄博市商務局、文化旅遊局、市場監管局進行了座談交流。

河北區商務局表示，下一步，該局將積極會同相關部門，加強與淄博市的溝通對接，探討在引入淄博燒烤等網紅IP，帶動激活區域夜間經濟等消費活力。

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