五一最熱十大景區 西湖、夫子廟、鐘山居前三

浙江杭州西湖景區2日迎來大量遊客。(中新社)

央視新聞微博報導，大數據統計，五一假期杭州西湖遊客量居榜首。4月29日零時至5月1日16時，全中國景區遊客量排前十的景區分別為：杭州西湖、南京夫子廟秦淮風光帶、南京鐘山風景區、北京 頤和園、大理古城、西安大雁塔．大唐芙蓉園景區、濟南天下第一泉風景區、武漢東湖風景區、北京奧林匹克公園、北京天壇公園。

每日經濟新聞報導，據中國旅遊研究院院長戴斌表示，今年五一假期旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到2.4億人次，其中，部分熱門城市一票難求，中長線遊、鄉村遊等旅遊方式熱度飆升。從旅遊收入上看，預計會創造1200億元人民幣(約173億美元)以上的旅遊收入，恢覆到2019年的83%以上。

報導指出，五一假期作為出境團隊遊重啟後的首個假期，在上海、江蘇等地，旅客出境遊熱度持續攀升。

報導說，從南京出入境邊防檢查站了解到，目前出境遊的旅客已占該口岸出境總量的65%。五一假期，南京空港口岸預計共有出入境航班167架次、出入境旅客1.9萬餘人次，日均客流量近4000人次。為應對中國旅客出境旅遊熱情，部分航空公司正在加緊恢覆原有運力，國際地區航線密集上新。

根據預測，五一假期，上海浦東國際機場 出入境旅客總數預計將達到21.7萬人次，日均4.3萬人次；上海虹橋國際機場出入境旅客總數預計將達到3.3萬人次，日均近0.7萬人次。

報導指出，假期出遊少不了買買買，實行離島免稅政策的海南也點燃了假期出遊人們的消費熱情。某商旅平台大數據預計：今年五一假期三亞市旅遊酒店整體入住率有望突破86%，幾個重點區域，海棠灣預計突破90%，大東海預計突破85%，三亞灣預計突破80%。

預計，臨近海南的省份，廣東、廣西、四川、湖南自駕遊遊客的臨時預訂還會進一步拉高五一假期期間的訂單。

另據央視新聞報導，據商務部 消息，5月1日，全國消費市場節日氣氛濃厚，人氣高漲，銷售旺盛；生活必需品供應充足，價格基本穩定。據商務部商務大數據監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長15.6%。

商品消費復甦勢頭強勁，5月1日，重點零售企業汽車、服裝、化妝品、金銀珠寶銷售額同比分別增長25.1%、24%、19.9%和9.6%。餐飲休閒類消費火熱，重點餐飲企業銷售額同比增長61.7%。