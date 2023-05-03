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地攤經濟增城市煙火氣 蘭州鼓勵擺攤

中國新聞組／北京3日電
鼓勵擺攤又成為各地推廣的政績。(取材自新甘肅客戶端)
鼓勵擺攤又成為各地推廣的政績。(取材自新甘肅客戶端)

為拉抬經濟，北京、上海等大城市今年陸續公布允許擺攤的法規，最新加入此一行列的是甘肅省會蘭州市，當局表示要藉此增加「城市煙火氣息」。外傳地攤經濟曾被中共總書記習近平反對。

蘭州新聞網報導，「蘭州市人民政府關於進一步規範外擺經營的指導意見（試行）」近日施行，有效期一年。這份意見提出，蘭州市將規範外擺經營管理和個人設攤行為，明確了外擺設置條件，提出了創新設置特色點位，打造「金城」品牌項目，形成以基本商業服務為主體、設攤經營為補充的服務格局。

全市行政區域採取差別化管理模式，畫定嚴禁區域、控制區域、開放區域。個人可以在縣區政府、高新區管委會指定的區域參與外擺經營活動。

中央社綜合媒體報導，今年以來，北京市印發「清理隱性壁壘優化消費營商環境實施方案」，提出制定實施商圈外擺經營管理規則，在重點商圈組織開展外擺試點。

上海市公布「關於進一步規範新時期設攤經營活動的指導意見」（徵求意見稿），允許設攤開放區有序設攤。此外，杭州、昆明、廈門、成都等地近年也紛紛探索商業外擺模式，增強市場活力。

這種擺攤賺錢方式與幾年前由時任國務院總理李克強提出的「地攤經濟」，本質上沒有太大區別，中心主旨都是以路邊經濟紓緩失業潮。李克強在2020年6月赴山東煙台考察時，還形容「地攤經濟」是人間的煙火、中國的生機。

不過，當時在官媒的降溫下，「地攤經濟」慢慢喊停，北京日報還出現「地攤經濟不適合北京」的評論。外界認為，這是習近平和李克強之間對中國經濟走向出現分歧。

受限於中國政府的疫情清零政策，去年中國GDP成長率創下過去40年來的次低僅3%。今年，外界將經濟發展重點擺在刺激內需、提升就業，加上新一屆政府上任，政經情況已不相同，鼓勵擺攤又成為各地推廣的政績。

北京 李克強 習近平

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