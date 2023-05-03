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95後不當空姐 擺攤賣奶茶去 生意擠爆

中國新聞組／北京3日電
特色咖啡和傣味小吃，攤位前擠爆了。（取材自錢江晚報）
特色咖啡和傣味小吃，攤位前擠爆了。（取材自錢江晚報）

原本是亮麗空姐的95後女孩「可兒」，因為辭職後到雲南西雙版納旅遊時喝到一杯咖啡奶茶，改變了她之後的人生道路。「可兒」到浙江杭州擺攤賣奶茶，曾經怕被朋友看不起的她，一晚營業額卻讓她笑稱，「我就覺得他們都想來找我了」。

來源：YouTube

錢江晚報報導，作為杭州的夜市頂流，武林夜市在「五一」連假期間也迎來了大批遊客。一家賣泰式咖啡奶茶的攤位，人氣尤其火爆，還有不少遊客對著攤主一陣猛拍，不時發出「好漂亮」、「好瘦」的驚嘆聲。

攤主「可兒」曾是昆明一家航空公司的空姐，受疫情影響，可兒從待了四年的航空公司辭職，「我們是小航司，那時候一個月飛不了幾次，最低的時候甚至月收入3000元(人民幣，約433美元)都沒到。」

外型亮麗的可兒辭去工作後，本想到杭州當主播帶貨，發現太累身體吃不消，但那段經歷也意外開啟她的直播之路。

據報導，可兒再次職離後前往雲南西雙版納旅遊，也是這段旅遊經歷，意外改變她之後的人生道路。

可兒表示，咖啡奶茶是她跟著當地一個老奶奶學的，將咖啡裝進塑料袋，再用紙袋子包裝，這種喝法在可兒看來很新穎、很有創意，符合年輕人的調調。「當時花了4000元，幾個小時就學會了」。

「出師」之後，去年10月到杭州擺攤賣奶茶。可兒起初和妹妹一邊拍視頻一邊擺攤，「一天只能賣一、兩百元」，妹妹一度想要放棄。沒想到，她們拍的第一個視頻「爆」了，武林夜市管理方看到後，邀請姊妹兩入駐武林夜市，營業額也隨之飛漲。

入駐武林夜市後，可兒也曾遭遇不少黑粉和不尊重她的自媒體博主。有些粉絲質疑，「長這麼漂亮來擺攤，是不是來演戲的？那麼多人來排隊，是不是你請的托？」還曾有自媒體博主來拍攝，懟著攝像頭劈頭問她，「妳長得那麼漂亮，為什麼不找一個有錢人嫁了？」

一開始，可兒並不想讓身邊的朋友知道自己擺攤的事，「我會害羞，也怕被看不起，但後面當我看營業額的時候，「我就覺得他們都想來找我了」。

可兒說，她想透過自己的努力，除了讓自己和家人過得更好之外，還希望得到社會的尊重和認可。

特色咖啡和傣味小吃，攤位前擠爆了。（取材自錢江晚報）
特色咖啡和傣味小吃，攤位前擠爆了。（取材自錢江晚報）

咖啡 疫情

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