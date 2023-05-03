中展開太空外交 東大攜清華將赴「天宮」做實驗

中國將與日本、歐洲與南美等共17國合作在天宮太空站進行實驗計畫，藉天宮太空站開展太空外交。（取材自中國航天）

日本 共同社引用消息人士說法報導，在中國開發的空間站「天宮」，日本唯一參加的東京大學研究團隊將攜手中國清華大學於7月啟動實驗，屆時將進行有關火箭發動機的基礎研究。

報導指出，日本、歐洲和南美等17個國家預定將在天宮太空站進行實驗。日美等的國際空間站（ISS）趨於陳舊，有可能進行世代交替。中國政府欲展開「太空外交」，掌握競爭白熱化的太空領域開發主導權。

東京大學研究團隊以航太工程專家為主，將攜手中國清華大學利用失重環境，開展流體力學相關研究。這是被視為太空火箭和飛機發動機燃燒部分所產生現象的基礎研究，在天宮太空站內的太空人 正朝今年7月到9月進行研究來推動準備工作。

據報導，聯合國外太空事務廳和中國政府2019年6月批准在天宮太空站的實驗計畫，包括比利時、印度、墨西哥 等太空開發後起之國在內，共有17國的機構獲准參加，項目涉及的領域包括空間天文學、微重力流體物理與燃燒科學、地球科學、應用新技術、空間生命科學與生物技術等。17國的機構提出人體健康影響、太陽能電池開發等總計9個實驗項目。