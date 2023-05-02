太驚險…懸崖無安全繩 遊客「狗爬式」通過

河南龍床口景區，遊客無保護措施「狗爬式」過懸崖。（視頻截圖）

網上流傳一段視頻，河南 安陽林州市龍床口一群遊客用「狗爬式」過懸崖，且一旁完全沒有安全繩等保護措施。視頻發出後，引發網友關注，直呼是在玩命。據了解，這段懸崖並不在景區內，帶隊的負責人遭到當局的批評。

來源：YouTube

觀察者網報導，視頻中可以看到，這段石頭縫裡的路非常窄，而且低矮，僅夠一人爬行，身側就是懸崖，且沒有任何保護防護措施，膝蓋容易磨傷，一不小心還可能墜落谷底，讓人膽戰心驚。

視頻中一名男子喊到，「盡量往裡靠，這段非常危險，爬過了就沒事了」，而從過道往下看，是幾十米的深谷。一名參與的遊客稱，所有爬行者已經安全下山，下次一定注意。

據了解，他們所攀爬的懸崖是龍床口，攀爬通道的長度大概在20米左右，寬度一米多接近兩米，「不是景區裡面，是村與村中間的通道。實際通道沒有視頻裡看起來那麼危險，這個地方附近有很多類似的通道」。

當地村支書表示，「此前村民放羊時，羊會從此處經過」，這條路是戶外登山人員自發考察的路線。

林州市旅遊和文化廣電局工作人員表示，頻中眾人爬行的位置並非景區，屬於未開發地帶，就位於龍床口一帶。經核實，上述路線系一家戶外運動俱樂部自發組織驢友去攀爬的，他們專門挑刺激驚險的位置去，好在沒有出現意外事故，「目前已經找到了帶隊的相關負責人，進行了批評教育 」。

視頻引發網友熱烈討論，「這是出來旅遊還是送命？」、「恐高症的我看都看不了，心悸」、「這要是出事了誰負責呢？太危險了」。