報告：中國育兒成本世界第2高 僅次南韓

報告顯示，中國是全球養育孩子成本第二高的國家。圖為家長帶孩子在北京書市選購童書。（中新社）

中國智庫育媧人口研究最新報告指出，中國是全球養育孩子成本第二高的國家，僅次於南韓 。中國撫養一個孩子到18歲的成本是人均國民所得（GDP）的6.9倍，是德國 的兩倍和法國的三倍。中國正面臨迫在眉睫的人口危機，中國衛計委調查顯示，「負擔過重」是育齡婦女不想生孩子的主因。

德國之聲中文網報導，由於低出生率中國正面臨人口危機，印度 可望在今年超越中國，成为人口最多的國家。中國需要為家庭提供更多支持，以改善低迷的出生率。

中國衛生計生委2017年的調查發現，77.4%的中國育齡婦女表示，「經濟負擔過重」，是除了「年紀太大」，或「沒有人力照顧孩子」外，不想生孩子的首要原因。

「南華早報」報導，中國母親去年生育了956萬嬰兒，這是現代歷史上最低的，也是該數字首次跌破1000萬。據聯合國估計，印度將超過中國成為世界上人口最多的國家，人口將達到近14.3億。

報告指出，南韓的養育成本是人均GDP的7.79倍。這也讓南韓成為世界上出生率最低的國家之一。德國的養育成本是人均GDP的3.64倍，是澳洲和法國則分別是2.08倍和2.24倍。去年，南韓女性平均預期生育嬰兒數降至0.78個，而中國則為1.1個。

報告稱，在中國撫養一個孩子從出生到18歲的平均成本為48.5萬元（人民幣，下同），而撫養一個孩子到大學畢業的平均成本約為62.7萬元。

而在北京和上海養育一個孩子的平均成本，分別為96.9萬元和102.6萬元，但西藏家庭的成本僅為29.3萬元。

一名湖南網友表示，「國家鼓勵生育二胎，我們計畫生育二胎，可是需要做試管嬰兒，我們向單位請假，單位考慮企業利益，要求我們辦理離職，可能離職後，我將不能享受生育津貼和企業生育津貼，包括工作和工資都沒有了，本身生活壓力就大，我該怎麼辦？」

另一名陝西網友也表示，「社保和住房是家庭考慮生不生的重要因素！如果能保障女性的社會保險，沒有後顧之憂，她們才能積極參與」。