西湖「最美人牆」被批作秀 傳志願者有報酬

杭州延安路和平海路交叉口，志願者手拉手守護用路人。（取材自錢江晚報）

「五一」假期首天，西湖邊「最美人牆」2.0版上線。和前版相比，隊形由原先的「二」字形，轉變為「X」形。對此，有輿論稱讚，同時也引發一些非議。有批評聲浪稱此是在作秀，浪費人力，另有人說，參與人牆服務的志願者都是有報酬的。

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據錢江晚報報導，在杭州延安路和平海路交叉口，「最美人牆」2.0版沿延安路兩側各配置40名志願者，當紅燈轉綠燈時，隊伍迅速形成X型人牆，守衛用路民眾。

潮新聞報導，對於有人批評該項交通志願服務是在「作秀」、「閒得慌」，質疑明明有紅綠燈，有這個必要嗎？作為「最美人牆」的負責人、杭州上城區晴雨公益服務中心理事長沈廷衝深表無奈：「這兩天，不少團隊成員的內心也感到有點受傷。」畢竟，大家付出了那麼多的時間和精力，還要被人這麼誤解，總歸有點接受不了吧，我也一直在安撫他們。

沈廷衝指出，對於網友的一些非議，可能是因為有的人沒有親自到過這個路口，對這裡的情況不太了解吧。其實，很多路過這裡的市民遊客都覺得，我們的志願服務很有必要。

他強調，如果是作秀，「我們不可能一做就是八年。在這八年裡，我們很多團隊成員放棄了休假，放棄了陪伴家人。」同時，志願者們參與過多次對路人的現場急救，還幫助過很多走散的孩子、老人找到家人。

沈廷衝同時也澄清了自封「最美人牆」的叫法。稱八年前，剛開始推出這項志願服務時，叫做「志願者手拉手」文明交通勸導。經過口口相傳，才有「最美人牆」的叫法。

他也解釋，志願者大多是自願報名的高校學生及社會人士，目的在於緩解交通擁堵。「他們一天工作6小時，是沒有任何酬勞的。」

還有網友不解，該處明明有地下通道，為什麼不引導人們使用地下通道？沈廷衝表示，由於地下通道連通大型商場，路線較複雜，市民遊客如果選擇地下通道，常常需要花費更多的時間才能達到目的地。