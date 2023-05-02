躺平不流行了？中國「佛系青年」搶著上寺廟燒香許願

年輕香客大致可分兩種人，一部分跟隨長輩順便參拜；另一種則是期待轉運的「佛系青年」。圖為南嶽大廟大殿前的空地上人頭攢動。（取材自時代財經）

「我來衡山只辦三件事，上香！上香！還是上香！」談及此次衡山之旅的目的，1997年出生的橙子態度顯得異常堅定。今年，「到寺廟拜拜」在年輕人中火了。從杭州靈隱寺，北京 雍和宮，再到衡山南嶽大廟……邁入寺廟大門的年輕人彷彿進入一道結界，秉持著「心誠則靈」的準則，試圖通過以上香的方式，祈求遠離KPI的壓力和內卷的精神折磨。

時代財經報導，攜程數據顯示，截止2月23日，今年寺廟相關景區門票訂單量同比增長310%，2月預定寺廟景區門票的人群中「90後」、「00後」占比接近50%。在「小紅書 」上搜索「寺廟」，相關筆記達109萬篇。「年輕人為什麼愛逛寺廟」、「為什麼浙江的寺廟比較靈」等相關話題也頻頻霸榜熱搜。

南嶽大廟有著「南國故宮」之稱，位於湖南省衡陽市衡山腳下，是中國南方規模較大、總體布局最完整的古宮殿式建築群之一。胡陽在衡山腳下經營了一家香火店，已有六、七年的時間，平常她在店裡賣香火，她老公則去高鐵接客，以便直接將客人帶到店裡消費。

橙子就是這樣被帶過來的，她請了一套68元人民幣（下同，約9.8美元）的「發財香」。據胡陽估算，在大廟四周分布的香火店多達8000家，有坐落於進廟必經之路上的店家，高峰期一天營業收入可達10多萬。

說起燒香拜佛，年輕人講究起來絲毫不比中年人遜色。哪隻腳先邁門檻、持香的時候哪隻手在上，都有不同的說法。時代財經報導，來寺廟的年輕香客大致可分為兩種人，一部分只是跟隨長輩順便參拜；另一種則是遇事不順，期待轉運的「佛系青年」。

「今年以來，『90後』、『00後』的香客確實肉眼可見的變多了，特別是『00後』，而且他們大多不求別的，只求財。」胡陽說到。「財神廟長跪不起，月老殿理都不理」，這是眾多年輕人拜拜時秉持的信念。

橙子就是其中之一。由於工作變動，橙子上個月被迫換了新的電腦；最近又陸陸續續收到身邊朋友舉辦婚禮的請帖，「發的工資還不夠隨份子的」。她抱怨，合計短時間內支出了近2萬元，讓橙子瞬覺壓力倍增。這次橙子來到寺廟希望自己能事業旺多賺錢，減輕一些生活壓力，「『買幾十塊錢的香，許幾百萬的願望』說的就是我」。

報導指出，2002年出生的阿萍和同學一行六人從韶關過來，出行前專門做了衡山寺廟的攻略。她來寺廟拜拜，是因為家裡長輩說她今年「犯太歲」，「我屬馬的，家裡人算了一下覺得今年運勢不太好，所以今天來還是主要求一下逢凶化吉，出入平安」。

在最該奮鬥的年紀卻只想著上香躺平，年輕人怎麼了？韓炳哲在「倦怠社會」一書中提到，現代社會的自我擴張使得生活節奏尤為迅速，正是這種不止的變遷使現代人變得尤為容易緊張和煩躁不安，因為人們難以找到一種長久持存的信念，只剩下飄忽即逝的無力感。