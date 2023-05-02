五一亂象／遊客疑任性投餵 北京圓明園天鵝亡

黑天鵝「芳芳」死亡後被打撈出水。（視頻截圖）

北京 圓明園黑天鵝「芳芳」近日傳出死亡消息，園方證實，「我們也感到非常傷心。具體死因專家還在調查，並會查看監控（是否遊客投餵引導）。」

上游新聞報導，北京市市民王先生表示，「前天（4月29日）還好的，『芳芳』沒有一點不對勁的地方，一天時間就死於非命。」王先生說，「『芳芳』是我們志願者給牠取的名字，這隻黑天鵝在4月30日上午被發現死亡，然後被工作人員打撈出水。」

網友就黑天鵝「芳芳」的死亡原因展開討論，有網友稱自己在現場：「我看到有一個男的用紫米麵包餵『芳芳』，然後還有一個遊客朝『芳芳』砸石頭。」也有網友疑惑是任性投餵致死：「五一圓明園人流量那麼大，一個人投餵一口，大概是不文明遊客亂投餵所致。」

資料圓明園官網介紹，黑天鵝是候鳥，一對夫妻，終身守。死去。有網友擔心「芳芳」離世後，牠的同伴怎麼辦。

據報導，記者致電北京市海淀區明園管理處求證，接電話的工作人員表示，黑天鵝死亡是事實。至於死因是不是與遊客任性投餵有關，工作人員表示：「黑天鵝在園子裡是非常自由的，不受束縛。具體死情我們我們目前還不清楚。專家們應該要調查（解剖），還要查查所涉區域周邊監督。」