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五一亂象／熊孩爬穗廣州百年教堂 石碑碎一地

中國新聞組／北京2日電
有網友發文稱，在廣州聖心大教堂內，有小孩爬到文物保護標誌碑上拍照，導致標誌碑破碎，並附上現場照片，引發網民關注。（取材自小紅書）
有網友發文稱，在廣州聖心大教堂內，有小孩爬到文物保護標誌碑上拍照，導致標誌碑破碎，並附上現場照片，引發網民關注。（取材自小紅書）

「五一」黃金周期間，各地頻傳不文明出遊亂象。不過，一則「廣州聖心大教堂石碑碎了」的消息卻意外引發「豆腐渣」工程的關注與討論。

香港01引述南方plus報導，有網友表示，4月30日下午，自己在現場看到，一名小孩爬到聖心大教堂的文物保護標誌碑上拍照，拍完之後，小孩從碑上向前跳，碑面隨之脫落破碎。破碎的水泥塊砸到了小孩的媽媽，小孩腿部也擦破流血。

聖心大教堂工作人員隨後表示，家長和景點無糾紛，目前先用圍欄將文物保護標誌碑圍起來，之後文物局的人員會過來修繕。

另有媒體報導，在文物保護標誌碑碎裂的照片流傳網上後，有網民說：「所幸文保碑並不是文物」，也批評「什麼樣的家長教出什麼樣的熊孩」。

但有不少眼尖的網友注意到，怎麼文物保護標誌碑並不是用「整塊大理石」製作而成，而是採用更便宜的水泥製作。紛紛留言批評「豆腐渣工程，差點砸到人」、「一塊碑，連塊整石都捨不得用」、「連砌塊磚都捨不得用，而且用建渣都沒填滿」、「層層吃回扣，上面本來是要一整塊石碑雕刻的，到了下面就變成的水泥板加瓷磚了」。

中國廣州聖心大教堂的文物保護標誌碑碑面碎裂。（取材自微博）
中國廣州聖心大教堂的文物保護標誌碑碑面碎裂。（取材自微博）

根據公開資訊，廣州聖心大教堂是全球四座全石結構哥德式教堂建築之一。教堂建於1863年，落成於1888年，歷時25年。由於教堂的全部牆壁和柱子都是用花崗岩石砌造，所以又稱之為石室或石室耶穌聖心堂、石室天主教堂，1996年被列為全國重點文物保護單位。聖心大教堂文物保護標誌碑立於2015年。

此外，極目新聞發表評論指出，文保碑雖然不是文物，但也是很嚴肅的文物標識。用於強調文物保護的文保碑，因為不文明旅遊行為而碎裂，這應該是一個發人深省的教訓。

評論呼籲，及時公布事件的全貌，按照相關規定處置，既是一種公開宣傳，也是一種有力震懾。讓大家知道在公共場合應該做什麼，不應該做什麼，才能彰顯對文物保護的重視，才能切實地以規則守護旅遊文明。

石室聖心大教堂屋頂高近30米，塔尖高度超過50米。（取材自微博 ）
石室聖心大教堂屋頂高近30米，塔尖高度超過50米。（取材自微博 ）

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