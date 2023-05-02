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董紅娟登頂14座8000米高峰 全球女性第1人

記者陳言喬／綜合報導
中國登山好手董紅娟登頂全部14座8000米級高峰。圖為董紅娟展示希夏邦馬峰登頂證書。（新華社）
中國登山好手董紅娟登頂全部14座8000米級高峰。圖為董紅娟展示希夏邦馬峰登頂證書。（新華社）

中國登山者董紅娟（又名靜雪）4月26日17時42分登頂海拔8027公尺的希夏邦馬峰，獲國際認證，成為全球首位登頂全部14座海拔8000公尺級高峰的女性。

來源：YouTube

新華社報導，國際登山登頂認證網站8000ers.com在首頁介紹：「對於所有關心真正峰頂的登山者和登山愛好者來說，這是一個歷史性的日子，來自中國的董紅娟成為第一位登上14座海拔8000米級高峰的真正頂峰的女性」。 

29日晚，董紅娟身著藏裝出席西藏登山協會在拉薩為她舉辦的慶功宴，並接受由西藏登山協會頒發的登頂證書。她說：剛開始攀登完全是出於好奇，後來知道有這個（8000米山峰攀登者）名單後，就希望上面能有中國人的名字。

希夏邦馬峰是董紅娟攀登14座海拔8000米級高峰計畫中的最後一站。現年42歲的董紅娟於2013年登頂珠穆朗瑪峰，2014年登頂卓奧友峰、迦舒布魯姆Ⅱ峰，2017年登頂喬戈里峰、南迦帕爾巴特峰、迦舒布魯姆I峰，2018年登頂干城章嘉峰、洛子峰、布洛阿特峰，2021年登頂安納布林納峰，2022年登頂馬卡魯峰、道拉吉里峰、馬納斯魯峰。

報導稱，雖然全球尚無官方組織或機構對登頂進行認證或統計，但由登山人士運維的統計網站8000ers.com專門收集14座8000米級山峰登頂資訊，其登頂認證在國際登山界具有廣為認可的權威性。

根據8000ers.com的介紹，一些山峰存在海拔高度接近主峰的副峰，一些登山者會誤將登上副峰當作登頂主峰。因此，許多登山者的登頂認證存在爭議。為了準確抵達所有山峰的最高點，董紅娟重複攀登希夏邦馬峰、馬納斯魯峰、布洛阿特峰、安納布林納峰和道拉吉里峰。

董紅娟表示，她在2018年已經攀登希夏邦馬峰，但隨後發現自己登頂的是中央峰，而8000ers.com認證的真正頂峰是海拔8027米的東峰。

希夏邦馬峰位於西藏日喀則市聶拉木縣境內，是世界第14高峰，也是唯一一座完全位於中國境內的海拔超過8000米的高峰。

此前數年，中國女性登山者羅靜登頂13座8000米以上高峰的資料已提交8000ers.com認證，隨後她於2018年9月29日攀登希夏邦馬峰。但羅靜下山後發表聲明稱，通過回看攀登終點的視頻並向多方求證，認為本次登頂並未到達希夏邦馬峰主峰，而是海拔8012米的中央峰偏南側山脊某處。

全球14座海拔8000米以上獨立山峰均位於喜馬拉雅山脈和喀喇昆侖山脈，國際登山界將全部登頂這些山峰視作一項成就。

中國登山好手董紅娟登頂全部14座8000米級高峰。圖為4月26日董紅娟在海拔80...
中國登山好手董紅娟登頂全部14座8000米級高峰。圖為4月26日董紅娟在海拔8027米的希夏邦馬峰頂。（新華社）

喜馬拉雅山 YouTube

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