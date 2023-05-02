最豪橫五一假期 老闆豪爽批假一個月 徐州小伙騎遊1500公里

王海峰沿途打卡了很多城市。（取材自紫牛新聞）

「五一」假期很多人還在出行路上時，江蘇徐州一名95小伙已結束騎行半個多月的旅程返回家中；讓人羨慕的是，小伙最初計畫「五一」開始從徐州騎行到三亞，當他的老闆得知他的計畫後，提前批准他30天假期，助他追夢。網友紛紛讚嘆「真羨慕你有個神仙老闆」。

紫牛新聞報導，王海峰今年24歲，在徐州嘉成信息技術有限公司從事銷售工作，「我本來打算五一勞動節 的時候去騎行的，老闆知道了我的想法之後，說5月出發可能會很熱，4月溫度不是很高更合適，就給了我這個追求夢想的機會，還提前批了一個月的假期。」

王海峰的騎行之旅從4月5日清明節當天開始。他說：「原本定下騎行到三亞的計畫並沒有實現，有點遺憾，但這次也騎行了1500多公里，最遠到達廣州，離三亞只有五天的行程了。因老家的朋友在4月30日舉行婚禮，我決定先行折返。」

對於老闆的豪爽批假，王海峰說：「我們單位都是一些『90後』，有15名員工，平時大家相處得都像朋友一樣，沒有那種上下級的感覺，包括我的老闆朱女士，也是『90後』，她思想比較時髦，會有很創新的想法。」

王海峰沿途經過江蘇、安徽、河南 、湖北、湖南、廣西等許多省份。他把沿途所見所聞拍成短視頻，發到抖音 與網友們分享。網友紛紛留言，「這大概是最豪橫五一假期了！」

王海峰說，這是他人生中第一次騎行，出發前三天是非常難受的，每天只能騎行六七十公里，回到賓館腿已經沒了知覺，疼得只能趴著睡，甚至第二天起床，看到自行車還沒坐上去就感受到痛苦，「但隨著一路上欣賞山川美景，人間煙火，感受到了行走在路上的快樂，這些快樂遠大於騎車的痛苦。」

王海峰的騎行之旅能如此順利，離不開他的老闆朱凱旋。據報導，她也是一名90後，「因為我也是個90後，覺得年輕人能有這樣的衝勁是好事，就決定支持一下他。」朱凱旋還透露，自己也是騎行愛好者。

在朱凱旋眼裡，王海峰做事很靈活，「他在公司平時的業績也是挺不錯的，反正假期已經給他批了30天了，看他這次騎行也很順利，那就等他五一假期結束後用飽滿的熱情回來好好上班吧！」