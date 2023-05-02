我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

最豪橫五一假期 老闆豪爽批假一個月 徐州小伙騎遊1500公里

中國新聞組／杭州2日電
王海峰沿途打卡了很多城市。（取材自紫牛新聞）
王海峰沿途打卡了很多城市。（取材自紫牛新聞）

「五一」假期很多人還在出行路上時，江蘇徐州一名95小伙已結束騎行半個多月的旅程返回家中；讓人羨慕的是，小伙最初計畫「五一」開始從徐州騎行到三亞，當他的老闆得知他的計畫後，提前批准他30天假期，助他追夢。網友紛紛讚嘆「真羨慕你有個神仙老闆」。

紫牛新聞報導，王海峰今年24歲，在徐州嘉成信息技術有限公司從事銷售工作，「我本來打算五一勞動節的時候去騎行的，老闆知道了我的想法之後，說5月出發可能會很熱，4月溫度不是很高更合適，就給了我這個追求夢想的機會，還提前批了一個月的假期。」

王海峰的騎行之旅從4月5日清明節當天開始。他說：「原本定下騎行到三亞的計畫並沒有實現，有點遺憾，但這次也騎行了1500多公里，最遠到達廣州，離三亞只有五天的行程了。因老家的朋友在4月30日舉行婚禮，我決定先行折返。」

對於老闆的豪爽批假，王海峰說：「我們單位都是一些『90後』，有15名員工，平時大家相處得都像朋友一樣，沒有那種上下級的感覺，包括我的老闆朱女士，也是『90後』，她思想比較時髦，會有很創新的想法。」

王海峰沿途經過江蘇、安徽、河南、湖北、湖南、廣西等許多省份。他把沿途所見所聞拍成短視頻，發到抖音與網友們分享。網友紛紛留言，「這大概是最豪橫五一假期了！」

王海峰說，這是他人生中第一次騎行，出發前三天是非常難受的，每天只能騎行六七十公里，回到賓館腿已經沒了知覺，疼得只能趴著睡，甚至第二天起床，看到自行車還沒坐上去就感受到痛苦，「但隨著一路上欣賞山川美景，人間煙火，感受到了行走在路上的快樂，這些快樂遠大於騎車的痛苦。」

王海峰的騎行之旅能如此順利，離不開他的老闆朱凱旋。據報導，她也是一名90後，「因為我也是個90後，覺得年輕人能有這樣的衝勁是好事，就決定支持一下他。」朱凱旋還透露，自己也是騎行愛好者。

在朱凱旋眼裡，王海峰做事很靈活，「他在公司平時的業績也是挺不錯的，反正假期已經給他批了30天了，看他這次騎行也很順利，那就等他五一假期結束後用飽滿的熱情回來好好上班吧！」

河南 抖音 勞動節

上一則

躺平不流行了？中國「佛系青年」搶著上寺廟燒香許願

下一則

去淄博的遊客有了新任務 「綠豆糕大爺」被追著跑

延伸閱讀

世界晚報╱美特種作戰軍演 首次模擬中共侵台

世界晚報╱美特種作戰軍演 首次模擬中共侵台
中國五一假期 廁所排隊3小時 西安古城像「攻城」

中國五一假期 廁所排隊3小時 西安古城像「攻城」
景區熱度榜行 淄博八大局登頂 北京環球影城跌出30名外

景區熱度榜行 淄博八大局登頂 北京環球影城跌出30名外
中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

熱門新聞

南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回