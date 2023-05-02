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去淄博的遊客有了新任務 「綠豆糕大爺」被追著跑

中國新聞組／北京2日電
前往淄博的人有了新任務：去追「隨機刷新的綠豆糕大爺」。（取材自濟南時報）
前往淄博的人有了新任務：去追「隨機刷新的綠豆糕大爺」。（取材自濟南時報）

近日山東淄博一名賣綠豆糕的大爺在各大社交平台火了，在抖音「#淄博綠豆糕大爺」的相關話題已經達到3000多萬，還登上熱榜。這不禁讓大家好奇，被追著跑的賣綠豆糕的大爺到底有什麼魅力，為何讓年輕人紛紛去「追星」。

來源：YouTube

濟南時報報導，綠豆糕大爺爆火的起因是有遊客在偶然情況下買了一次大爺的綠豆糕，味道非常好，於是發到網上，一傳十十傳百，來大爺攤位買綠豆糕的人越來越多。大爺一天原本只做一份綠豆糕，現在每天做四份還是供不應求。大爺被迫由「固定攤販」變成「移動攤販」，希望透過每天變換擺攤位置來減少顧客量。

沒想到，大爺的這個「捉迷藏」操作更引起大家的興趣，偶遇綠豆糕大爺成為去淄博旅遊年輕人們的新目標，網友們在城市的各個角落尋找大爺。香甜的綠豆糕成了陪襯，「尋找大爺」這場遊戲成為了真正的主角。

既然提到淄博，既是春秋五霸之首齊國的都城，還是魯菜的發源地，遊客們除了追尋綠豆糕大爺，可以解鎖的「隱藏任務」還有很多，例如淄川肉燒餅、博山風乾肉、豆腐箱、石蛤蟆水餃等，都是都地美食

美食 抖音

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