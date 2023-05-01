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時速200公里 翼裝飛人張樹鵬穿越天門洞 中國第一人

中國新聞組／北京1日電
在湖南張家界天門山景區，張樹鵬正在翼裝飛行穿越天門洞。（取材自上觀新聞）
在湖南張家界天門山景區，張樹鵬正在翼裝飛行穿越天門洞。（取材自上觀新聞）

中國翼裝飛行運動員張樹鵬4月30日身著翼裝從機艙起跳，以約200公里的時速成功穿越張家界天門洞，成為首位翼裝飛行穿越天門洞的中國人。

來源：YouTube

新華社報導，張樹鵬乘坐直升機，升至天門洞後方上空海拔2000米以上的高度，在與天門洞直線距離約500米的位置，身著翼裝從機艙起跳，以約200公里的時速穿越天門洞。

穿越成功後，張樹鵬繼續滑翔飛行經過天門洞廣場，以天門山索道為飛行終點線，最後降落在天門山99彎盤山路的設定降落點。整個飛行過程在20秒以內，開傘高度150米。

澎湃新聞報導，「翼裝飛行」又名「近距離天際滑翔運動」，被稱為世界極限運動之最。天門洞高131.5米，寬57米，深60米，海拔1300餘米，是世界上高海拔的天然穿山溶洞。在從事翼裝飛行前，張樹鵬是滑翔傘國家隊隊員，曾獲滑翔傘世界冠軍。迄今為止，他已在天門山飛行練習1200餘次。

張樹鵬表示，針對本次挑戰，他相應調整了訓練結構，增加了大速度長距離飛行和急速下降的飛行技術訓練，並結合天門洞航拍視頻資料，對不同風向和風速的飛行可行性進行了分析。

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