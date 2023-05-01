五一長假1票難求 「坐高鐵像地鐵」 連座位都看不見

有網友調侃，坐高鐵像擠地鐵。(視頻截圖)

今年「五一」小長假出行旅遊熱不斷攀高，高鐵站票也一票難求。有網民上傳視頻顯示，一些高鐵車廂過道站滿旅客，連座位都看不見了，不少旅客吐槽，「坐高鐵像擠地鐵 」、「擠地鐵像在坐綠皮車」。對此，國鐵集團回應稱，將嚴格控制列車超員，努力提升旅客出行體驗。

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快科技報導，從官方預測數據看，今年「五一」假期會有超過2.4億人次出遊，將恢復到2019年的104%，就連高鐵站票都可謂一票難求，大家甚至把高鐵坐出了地鐵既視感。

不少網友發布的視頻顯示，一些高鐵車廂過道站滿了旅客，座位都看不見了。眾人抓緊扶穩的樣子，像極了正在乘坐地鐵。

新京報報導，全國鐵路旅客發送量4月29日單日達到1966.1萬人次，創造歷史新高。目前各地鐵路部門均採取了加開列車的措施，一些地區還增開不少夜間高鐵臨客列車。

哈爾濱局集團公司增開旅客列車151列，其中省內旅客列車97列。武漢 局集團公司加開至北京 、廣州、上海等方向旅客列車90列，其中夜行高鐵11列。上海局集團公司加開旅客列車224列，重聯動車組340列，加掛普速車輛152輛。蘭州局集團公司加開蘭州至天水、敦煌等熱門旅遊城市方向旅客列車5列，首次服務於五一假期旅客運輸的銀蘭高鐵開行動車組列車28列。

針對今年「五一」假期中，一些旅客反映的列車滿載率過高、超員嚴重、「坐高鐵像擠地鐵」等情況。國鐵集團4月30日首度回應，鐵路部門將切實加強節日期間旅客服務，嚴格控制列車超員，努力提升旅客出行體驗。假日期間，鐵路客流量較大，請旅客朋友合理安排行程，盡可能錯峰出行，預留充足時間進站乘車，旅途中加強自身健康防護。