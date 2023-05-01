我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

五一長假1票難求 「坐高鐵像地鐵」 連座位都看不見

中國新聞組／北京1日電
有網友調侃，坐高鐵像擠地鐵。(視頻截圖)
有網友調侃，坐高鐵像擠地鐵。(視頻截圖)

今年「五一」小長假出行旅遊熱不斷攀高，高鐵站票也一票難求。有網民上傳視頻顯示，一些高鐵車廂過道站滿旅客，連座位都看不見了，不少旅客吐槽，「坐高鐵像擠地鐵」、「擠地鐵像在坐綠皮車」。對此，國鐵集團回應稱，將嚴格控制列車超員，努力提升旅客出行體驗。

來源：YouTube

快科技報導，從官方預測數據看，今年「五一」假期會有超過2.4億人次出遊，將恢復到2019年的104%，就連高鐵站票都可謂一票難求，大家甚至把高鐵坐出了地鐵既視感。

不少網友發布的視頻顯示，一些高鐵車廂過道站滿了旅客，座位都看不見了。眾人抓緊扶穩的樣子，像極了正在乘坐地鐵。

新京報報導，全國鐵路旅客發送量4月29日單日達到1966.1萬人次，創造歷史新高。目前各地鐵路部門均採取了加開列車的措施，一些地區還增開不少夜間高鐵臨客列車。

哈爾濱局集團公司增開旅客列車151列，其中省內旅客列車97列。武漢局集團公司加開至北京、廣州、上海等方向旅客列車90列，其中夜行高鐵11列。上海局集團公司加開旅客列車224列，重聯動車組340列，加掛普速車輛152輛。蘭州局集團公司加開蘭州至天水、敦煌等熱門旅遊城市方向旅客列車5列，首次服務於五一假期旅客運輸的銀蘭高鐵開行動車組列車28列。

針對今年「五一」假期中，一些旅客反映的列車滿載率過高、超員嚴重、「坐高鐵像擠地鐵」等情況。國鐵集團4月30日首度回應，鐵路部門將切實加強節日期間旅客服務，嚴格控制列車超員，努力提升旅客出行體驗。假日期間，鐵路客流量較大，請旅客朋友合理安排行程，盡可能錯峰出行，預留充足時間進站乘車，旅途中加強自身健康防護。

地鐵 北京 武漢

上一則

「拍了再說 上映再說」 港片給19歲的我導演郭偉倫致歉

下一則

時速200公里 翼裝飛人張樹鵬穿越天門洞 中國第一人

延伸閱讀

中國「五一黃金周」出遊暴增 鐵路客流將超春運 再創史上新高

中國「五一黃金周」出遊暴增 鐵路客流將超春運 再創史上新高
洛杉磯來往賭城高鐵籌資 獲議員背書

洛杉磯來往賭城高鐵籌資 獲議員背書
中專家：上海杭州間有可能興建時速1千公里的超級高鐵

中專家：上海杭州間有可能興建時速1千公里的超級高鐵
方芳：祖國高鐵一等座都比「台灣省」高鐵商務座舒服

方芳：祖國高鐵一等座都比「台灣省」高鐵商務座舒服

熱門新聞

南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊