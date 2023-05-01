中國單方面任命… 沈斌任上海主教 官網首度發照

沈斌就任上海主教後主持儀式的照片，首度出現在中國天主教官網。（取材自中國天主教官網）

中國天主教主教團主席、全國政協常委沈斌4月4日調任上海教區正權主教並舉行就職儀式，不過外媒當時報導，沈斌這項任命是中國單方面行動，未獲教宗 同意。這項人事沉寂近一個月之後，中國天主教官網4月29日刊出消息稱，日前天主教上海教區紀念主教金魯賢逝世10周年追思彌撒由沈斌主祭。這是中國天主教官網網站首次發布沈斌就任上海主教後的活動照片。

據中國天主教官網消息，4月27日是上海教區已故金魯賢主教逝世10周年的紀念日，上午9時由上海教區主教沈斌主祭，60餘位神父共祭，70餘位修女及近1000教友在主教座堂為金魯賢主教舉行感恩聖祭和追思禮儀。

沈斌在講道開始，簡單回憶了金魯賢的一生，以及他為教會的建設與發展所作出的貢獻。沈斌並指出，金魯賢不僅是中國天主教界有著重要影響的代表人士，更在宗教界享有很高的威望；他愛國愛教，虔誠敬主，堅持獨立自主自辦教會方針，為推進中國天主教各項事業的發展，貫徹執行宗教信仰自由政策，作出了重要貢獻。

沈斌並號召上海教區教友，學習金魯賢對天主的信賴、熱愛國家熱愛教會、團結凝聚的精神，要把責任扛在肩上、使命記在心間。

據中央社、聯合早報此前報導，中國天主教上海教區4月初在徐家匯教堂舉行主教沈斌的就職儀式，中國天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀了關於沈斌調任上海教區正權主教的任命書。但天主教媒體「亞洲新聞」網站引述梵蒂岡消息人士說，據2018年簽署的「中梵協議」，新任中國主教應由教廷和北京 方面共同決定。沈斌這項任命是「單方面的」，未經教宗批准。

天主教上海教區自2013年金魯賢逝世後，在沈斌就任前，主教職務已懸空10年。沈斌就任後如今首度出現在中國天主教官網並主持了教區儀式，是否意味著他的任命已被梵蒂岡接受，仍待觀察。