報導武漢爆疫被囚3年 公民記者方斌出獄「被進京」

方斌因曝光武漢疫情真相，被中共祕判三年，4月30日出獄，外界關注。（視頻截圖）

武漢 公民記者方斌2020年因報導新冠在武漢爆發疫情被判3年徒刑，昨天刑滿出獄；消息人士透露，方斌出獄後「被進京」，可能已被警方送上飛往北京 的航班，要他在北京「生活」一段時間。

據中央社報導，推特 4月26日出現了一個註冊為「方斌」的帳號，指「我回來了」，雖被廣為轉載，卻也引起議論。有人懷疑，方斌4月30日才出獄，怎麼會26日就能使用推特，因此認為這是用來引誘反共人士曝光的釣魚帳號；但「方斌」帳號隨後表示，指這一帳號是友人事先幫他註冊好的。

自由亞洲電台（RFA）引述多名消息人士說法指出，武漢當局原本是讓方斌出獄後，居住在武漢親戚家。但由於「多種原因」，當局臨時決定方斌不能繼續待在武漢，因此要求他回北京的家中居住。至於是什麼具體原因，報導並沒有提及。

消息人士提到，方斌的兒子在北京工作，且方斌在北京有自行購置的房產。

方斌在2020年1月報導武漢疫情真相後，同年2月9日被警方監視居住，4月下旬被批捕。日前經過披露，外界才得知方斌2021年已被法院依尋釁滋事罪一審判刑3年。

雖然方斌提出上訴，法院2022年8月二審仍裁定維持原判。官方日前通知家屬，指方斌將於4月30日刑滿出獄。隨後更有文件曝光，指中共中央政法委明確介入了方斌案的審判及量刑。

基於上述報導，方斌近來的動向受到外界關注。而上述註冊名為「方斌」的帳號26日首度發文，指「感謝所有網友，我回來了，大家不要放棄！繼續努力」，引起正反議論，認為他尚未出獄如何能在推特發文。

但「方斌」帳號此後不斷強調自己的身分屬實，並指舊帳號已遭當局控制，但仍然受到不少網友質疑，直指這是「釣魚帳號」。也有部分網友表示，最好再觀察幾天再作評斷。