網信辦大力「清朗」 百度、微博遭罰 4208違法網站被關

中國網信辦4月30日公布最新整治網路自媒體及有害訊息等成果，今年第一季，累計共約談逾2000家網站，並針對百度、新浪微博等處以罰款並要求限期整改。(美聯社)

中國持續加大網路執法力度，推進「清朗」行動。據國家網信辦旗下「網信中國」公眾號昨天公布整治網路自媒體及有害訊息等成果，今年第一季累計約談網站2203家，取消違法網 站許可或備案、關閉違法網站4208家；並點名針對百度 、新浪微博 、豆瓣等互聯網巨頭，指相關網路平台履行主體責任不力，對其祭出罰款並限期整頓改善。

據「網信中國」發布，第一季中國全國查處網上各類違法違規行為，累計約談網站2203家，暫停功能或更新網站48家，下架應用程式55款，關停小程式12款，會同電訊主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站4208家。

據發布，中國網信系統加大網路執法力度，規範網路執法行為，持續推進「清朗」專項行動，堅決依法查處網上各類違法違規行為。

包括查處「日報頭條」、「華人衛視」、「法治觀察內參網」等違規從事網路新聞資訊服務、破壞網路傳播秩序的網站；關閉「人民新聞報網」、「日報頭條網」等假冒仿冒或侵權網站；關閉「千語媒體」等從事有償論文代寫代投的非法中介服務網站；下架或關停「名媛視頻」等傳播色情低俗資訊的應用程式。

通報點名，針對百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網路平台履行主體責任不力，對其用戶發布的訊息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、招嫖賣淫、賭博引流、高利借貸等有害訊息在網路上傳播的問題，網信辦分別約談相關網站負責人，責令其限期整頓改善，處置相關帳號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰等。

此外，針對必應（bing）搜索網等網站平台存在法律、法規禁止發布或者傳輸訊息等問題，網信辦依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，暫停相關功能，處置相關帳號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。

網信辦並稱，今年第二季將選取部分省級、地市級網信部門展開實地監督檢查，有力維護人民在網路空間的合法權益。

中國官方近年持續以各種名義整頓網路空間，上述知名網站並非首次遭遇整頓。例如知名文化類社群網站豆瓣，2021年就曾遭官方以「存在嚴重網路亂象」為由開罰，去年3月再由官方派出督導組進駐。