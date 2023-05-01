景區熱度榜行 淄博八大局登頂 北京環球影城跌出30名外

「五一景區熱門排行榜」首日數據，北京環球影城跌出了前30名之外。（中新社）

中國「五一」小長假，全國文旅復甦勢頭火爆，遊客心目中的好玩景點似乎也開始洗牌。據百度 地圖發布的「五一景區熱門排行榜」首日數據，暴紅的「淄博燒烤」大本營「八大局便民市場」不負眾望排名第一，重慶洪崖洞也被「特種兵們」攻占，熱度居高不下。而往年遊客集中的上海迪士尼 度假區僅排名第29，北京 環球度假區更跌出前30。

綜合羊城晚報、快科技報導，據百度地圖發布的「五一景區熱門排行榜」首日數據，除第一名是山東省淄博市張店區的「八大局便民市場」，其他前十名還有泰山風景名勝區、烏鎮風景區、八達嶺長城、汕頭南澳島旅遊區、山西五台山風景名勝區、平遙古城，長沙五一廣場，成都大熊貓繁育研究基地，龍門石窟等。

相比本土與新興景點受追捧，過去兩年備受遊客喜愛的上海迪士尼、北京環球影城，在今年「五一」的熱度雙雙下滑，不再受寵，其中上海迪士尼排名29位，北京環球影城跌出了前30名之外。

根據「百度地圖五一假期排隊大數據」，景區開門前30分鐘，停車場已經排起長隊，武漢九峰山、南京紅山森林公園、重慶洪崖洞等備受自駕遊喜愛，停車場排隊時長排名前三，最長可達76分鐘。

另據攜程，4月29日平台整體旅遊訂單量同比去年「五一」首日增長超10倍，較2019年五一首日增長超一倍。比較今年春節假期首日激增668%。飛豬數據也顯示，「五一」假期首日出行的國內遊商品成交額創下「五一」歷史峰值，國內機票、住宿、火車票、用車等成交額均已大幅超越2019年同期；其中酒店、民宿預訂成交額同比2019年勁增129%。