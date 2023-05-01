敦煌「堵駱駝」 出現創意紅綠燈 綠駱駝行、紅駱駝停

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

五一連假，景區人擠人、走不動，甘肅 敦煌鳴沙山月牙泉最受歡迎的騎駱駝，發生「堵駱駝」情況，出現創意紅綠燈，採行「紅駱駝停，綠駱駝行」；海南五指山紅峽谷漂流河段則出現「堵船」，漂流船變成了碰碰船。

影音來源：YouTube

央視財經報導，鳴沙山月牙泉景區在假期第一天（4月29日）入園人數就已破萬次，騎駱駝走絲綢古道看美景最吸睛，現在景區有2400多峰駱駝，替周邊的村民帶來一筆可觀的收入，在人流量還出現「堵駱駝」的情況。

在景區，行人的步道 和駱駝的通道有兩個交叉點，有時會出現擁堵情況，是以衍生創意紅綠燈，這個紅綠燈上的圖案是「駱駝」，是專門為駱駝設置的，綠駱駝燈亮駱駝行，紅駱駝燈亮駱駝停；創意設置的信號指示燈不僅解決了「堵駱駝」問題，更成為新晉網紅打卡地。

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

除了大漠乘駝的體驗頗受歡迎，空中俯瞰沙漠綠洲這樣的旅行方式也頗受追捧。從空中俯瞰，月牙泉宛如一彎新月在鳴沙山的懷抱中，山泉相依，沙水共生。

新聞晨報指出，五指山紅峽谷漂流河段出現「堵船」場景，漂流船變成了碰碰船；有網友笑稱，好像在「下餃子 」一樣，更有網友說，如果漂流不成功就直接過潑水節吧。

有網友稱，「現在就漂，身體好啊」、「寧願請個假好好玩，也不想這樣玩，這不是玩是受罪，體驗肯定不會好。」海南網友表示，「我就在五指山度假，海南本地人，今天下午開車路過漂流那條縣道，路邊都是車，起碼排了幾公里，我就知道事情不簡單。」