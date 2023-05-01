黃山擠爆 遊客睡光明頂廁所 網罵景區恥辱「不值得同情」

因沒有訂到飯店，許多遊客29日晚被迫在安徽黃山的公廁裡過夜。（視頻截圖）

中國今年「五一」小長假爆量的出遊人潮超出預期，上海熱門商圈、景點擠得水洩不通，甚至有地鐵站 暫時關閉。多地景區因遊客壅塞被迫限流，但仍狀況連連。安徽黃山就有大批遊客因未訂到山上酒店，全都擠進光明頂的公廁過夜。網民一面倒批評這些遊客「丟臉」，「是黃山景區的恥辱」，不值得同情。

影音來源：聯合影音網

今年「五一」小長假共計五天，由於是今年春節後的第一個連續假期，外界早前就預期會有大批遊客出遊，官方預估國內旅遊人次上看2.4億人次，創近5年新高。4月29日連假第一天，各地遊客爆棚情況卻依舊出乎許多人預料，其中最令人傻眼的就是「登黃山睡公廁」。

有網民將黃山光明頂公廁擠滿過夜遊客的視頻上傳網路，4月30日引發許多中國民眾與媒體關注。視頻中，大批遊客或坐或躺在公廁裡的地上，眼前就是一整排的小便器，打地舖的人潮將公廁裡擠得想進去上廁所都難。

這段視頻看得中國網民幾乎一面倒的批評聲，紛紛在社群 平台留言開罵：「丟臉，病態」，「好不容易放個假，你卻要去睡廁所」，「都反覆提醒了，自己要擠在廁所能怪誰？」，「景區接待的是遊客，不是巨嬰」，「類似的問題年年有，為啥還要去湊熱鬧呢？所以，不值得同情」，「放眼世界就中國人如此旅遊吧」，「這是黃山景區的恥辱」。

對此，黃山景區回應稱，據了解，4月29日晚只有光明頂出現遊客滯留廁所的情況，黃山其他景點未發現此情況。這些遊客可能是沒有訂到山上的酒店，又錯過了下山時間。他們已將此情況向上級反映，並在各景點提醒遊客合理安排行程。

在城市，上海熱門商圈、景點也是滿滿出遊人潮。中央社報導，以豫園、南京步行街與外灘觀景台等幾個熱門景點為例，由於人潮太多，必須出動大量的警察 、公安維持秩序、指揮交通，鄰近的南京東路地鐵站宣布在假期期間，每天下午4時後關閉不營運，列車過站不停，希望藉此將人潮分散至鄰近多個地鐵站，避免車站癱瘓。