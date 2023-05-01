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不是名人的不要？ 遼寧男捐贈革命烈士登記表竟遭拒

中國新聞組／北京1日電
王先生手中的革命烈士登記表。（取材自海報新聞）
王先生手中的革命烈士登記表。（取材自海報新聞）

遼寧一網友最近在社交平台發文稱，他收藏了一張烈士登記表，聯繫遼寧革命軍事館建設工作辦公室的工作人員希望捐贈，對方卻回覆「不是名人的不要」，「那破玩意兒，是啥玩意兒給都能要嗎？」。由於中央網信辦才剛宣布將從嚴處置傳播醜化惡搞英雄烈士信息的帳號、平台等行動，此事件格外引發網友關注。

海報新聞報導，發文的王先生表示，他手中有一張購得的革命烈士登記表，登記表載明，這位名為孫其考的烈士犧牲於1948年的四平戰鬥。孫其考的名字在中華英烈網可查，但相關記錄比較粗略，不如這張革命烈士登記表詳細。

王先生看到遼寧革命軍事館在徵集史料文物，感覺符合徵集要求，於是日前主動聯繫了遼寧革命軍事館建設工作辦公室的一名工作人員。然而，工作人員的回覆出人意料。

王先生曝光兩人對話紀錄，工作人員稱，「你無法講出烈士的事蹟，他也不出名。」王先生回覆，「你這話說的就讓這烈士寒心，另外，文物徵集不就是收藏的捐贈品嗎，我們只負責捐不負責講」。工作人員又回，「那破玩意兒，是啥玩意兒給都能要嗎，那不有嚴格要求的嗎？」王先生再發送信息時，發現已被對方刪除。

據報導，該工作人員回應，「當時正開車，看到王先生發的話急了就說了那句話」。他還說，「徵集文物需要有完整的故事」。

其後，工作人員電話聯繫了王先生並道歉稱，當時一急說錯了話，向其檢討。如果王先生提供的是原件，可拿來給專家鑑定，符合要求的話可作為史料文物徵集。

兩人的微信聊天紀錄。（取材自海報新聞）
兩人的微信聊天紀錄。（取材自海報新聞）

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