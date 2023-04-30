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荊州57米關公像去哪？花1.7億建又要花1.55億搬家

中國新聞組／北京1日電
湖北荊州巨型關公雕像2021年9月啟動搬移，如今仍不見蹤影。（取材自紅星新聞）
湖北荊州巨型關公雕像2021年9月啟動搬移，如今仍不見蹤影。（取材自紅星新聞）

湖北「荊州旅遊新地標」57米高巨型關公雕像，2021年9月啟動搬移工程，預計遷移至荊州城區西北郊的點將台重建。巨型關公像的拆卸工作已於去年完成，點將台區域卻未開啟重建工程，這尊花1.7億建成，又耗費1.55億搬走的巨型關公像如今去哪了？

紅星新聞報導，2020年10月，住房和城鄉建設部通報稱，巨型關公雕像高達57.3米，違反「荊州歷史文化名城保護規畫」規定，破壞了古城風貌和歷史文脈，責令其整改。

被通報後，荊州成立工作專班，推進項目整改。2020年12月，荊州市發展和改革局批覆的「關公雕像搬移工程」審核通過。2021年9月，關公雕像搬移工程正式啟動。

巨型關公像由基座和雕像單體兩個部分組成，基座高10米，雕像單體高近48米。如今，被拆除後的巨型關公像目前只剩下雕像基座。基座上殘留著雕像單體拆除後留下的水泥構造，形似土包。

至於荊州市自然資源和規畫局巨型關公像搬移工程的最新進展，該局工作人員表示，「目前市裡還沒有完全定下來，選址和工期可能有些調整，搬遷工程具體情況待定。」

基座上的水泥「土包」。（取材自紅星新聞）
基座上的水泥「土包」。（取材自紅星新聞）

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