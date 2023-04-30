央視空拍台灣50分鐘紀錄片 引發中國民眾圍觀

中國央視「航拍中國」台灣篇呈現澎湖石滬美景，引發許多中國民眾讚嘆。（截圖自央視影片）

由中國中央廣播電視總台拍攝的紀錄片「航拍中國」第四季台灣篇29日晚21時首播，引發中國民眾圍觀。北青網形容「航拍中國」台灣篇「未播先熱」，在央視26日公告紀錄片即將播出的消息後，截至4月29日14時，中國網絡媒體就已發布46篇相關文章，近2500條微博 提及節目內容，15次登上網路熱搜，相關話題閱讀總量超1億次。

「航拍中國」是央視一部空拍中國各省市的紀錄片，第一季於2017年1月底播出，迄今已先後推出三季。中新社報導，「航拍中國」第四季去年11月在央視開播，本季紀錄片沿用前三季拍攝手法，全部透過空拍完成，先後播出北京、廣西、青海、湖北、香港、西藏、澳門 、重慶、河南、遼寧、台灣等11地具代表性的自然、歷史、人文、發展面貌。台灣篇是「航拍中國」第四季的第11集，也是最後一集。

儘管空拍台灣的紀錄片，「航拍中國」並非首創，但「航拍中國」台灣篇推出仍受到中國民眾廣泛關注，中國各官方媒體擷取紀錄片的片段在不同平台分享依然吸引不少網友觀看。

中國央視空拍台灣的紀錄片29日晚間首播，吸引不少民眾觀看。（截圖自CCTV紀錄微信公眾號）

人民日報微博擷取一段關於澎湖心型石滬不到1分鐘的影片，29日17時08分推出後，截至30日中午12時，點閱就已經超過766萬次。

這部紀錄片採取一貫對台統戰視角帶領中國民眾認識台灣。CCTV紀錄微信 公眾號關於台灣篇的新聞稿稱，「在台北細雨中重逢，在平靜的港灣回味，感受寶島的浪潮。火山、風雨、海陸變遷，歷經時間的積澱，滄海桑田，大地不斷發生變化。但從未改變的，是家鄉熟悉的味道，沿襲千年的祝福，同根共祖的文化傳統，還有每一個燦然的夜晚，闔家團圓的心思」。

來源：央視網