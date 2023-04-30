我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

央視空拍台灣50分鐘紀錄片 引發中國民眾圍觀

中國新聞組／即時報導
中國央視「航拍中國」台灣篇呈現澎湖石滬美景，引發許多中國民眾讚嘆。（截圖自央視影片）
中國央視「航拍中國」台灣篇呈現澎湖石滬美景，引發許多中國民眾讚嘆。（截圖自央視影片）

由中國中央廣播電視總台拍攝的紀錄片「航拍中國」第四季台灣篇29日晚21時首播，引發中國民眾圍觀。北青網形容「航拍中國」台灣篇「未播先熱」，在央視26日公告紀錄片即將播出的消息後，截至4月29日14時，中國網絡媒體就已發布46篇相關文章，近2500條微博提及節目內容，15次登上網路熱搜，相關話題閱讀總量超1億次。

「航拍中國」是央視一部空拍中國各省市的紀錄片，第一季於2017年1月底播出，迄今已先後推出三季。中新社報導，「航拍中國」第四季去年11月在央視開播，本季紀錄片沿用前三季拍攝手法，全部透過空拍完成，先後播出北京、廣西、青海、湖北、香港、西藏、澳門、重慶、河南、遼寧、台灣等11地具代表性的自然、歷史、人文、發展面貌。台灣篇是「航拍中國」第四季的第11集，也是最後一集。

儘管空拍台灣的紀錄片，「航拍中國」並非首創，但「航拍中國」台灣篇推出仍受到中國民眾廣泛關注，中國各官方媒體擷取紀錄片的片段在不同平台分享依然吸引不少網友觀看。

中國央視空拍台灣的紀錄片29日晚間首播，吸引不少民眾觀看。（截圖自CCTV紀錄微...
中國央視空拍台灣的紀錄片29日晚間首播，吸引不少民眾觀看。（截圖自CCTV紀錄微信公眾號）

人民日報微博擷取一段關於澎湖心型石滬不到1分鐘的影片，29日17時08分推出後，截至30日中午12時，點閱就已經超過766萬次。

這部紀錄片採取一貫對台統戰視角帶領中國民眾認識台灣。CCTV紀錄微信公眾號關於台灣篇的新聞稿稱，「在台北細雨中重逢，在平靜的港灣回味，感受寶島的浪潮。火山、風雨、海陸變遷，歷經時間的積澱，滄海桑田，大地不斷發生變化。但從未改變的，是家鄉熟悉的味道，沿襲千年的祝福，同根共祖的文化傳統，還有每一個燦然的夜晚，闔家團圓的心思」。

來源：央視網

微博 微信 澳門

上一則

中國五一長假嚴重車禍 甘肅7死10傷 事故麵包車嚴重超載

下一則

不戀愛、不結婚、不買房、不生孩子…中國的四不青年

延伸閱讀

歐巴馬參演Netflix紀錄片 訪問各行各業美國人

歐巴馬參演Netflix紀錄片 訪問各行各業美國人
埃及豔后變黑人 Netflix類紀錄片讓埃及古文物部門忍不下去

埃及豔后變黑人 Netflix類紀錄片讓埃及古文物部門忍不下去
金山華埠僑領白蘭紀錄片 全球首映

金山華埠僑領白蘭紀錄片 全球首映
金山華埠僑領白蘭生平紀錄片 全球首映

金山華埠僑領白蘭生平紀錄片 全球首映

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童