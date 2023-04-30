曾護衛習訪英美 67歲中央警衞局前局長王少軍北京病逝

中央警衞局原局長王少軍中將26日在北京病逝。(取材自搜狗百科)

微信 公眾號「中警忠誠」27日發布訃告指，中央警衞局原局長王少軍中將26日在北京 病逝，享年67歲。中央警衞局負責保衞黨和國家主要領導人安全，被外界稱為「中南海保鏢」或「御林軍」。王少軍在「令計劃事件」後出掌中央警衞局，曾陪同國家主席習近平訪問美、英及香港等地。

該訃告寫道：「第13屆全國政協常委，中央辦公廳原副主任兼警衞局局長、兼中央警衞團團長王少軍同志，因病醫治無效，於2023年4月26日23時10分在北京逝世。」遺體告別儀式定於30日上午在解放軍 總醫院告別室舉行。

有港媒報導，王少軍是河北省邯鄲人，年少參軍，後進入中南海擔任保衞工作。2014年底「令計劃案」曝光，中央辦公廳遭整頓，轄下中央警衞局也換帥，原局長曹清調任北京軍區副司令員。王少軍由警衞局副局長升任局長，並晉升中將。2018年，63歲的王少軍擔任第13屆全國政協常委，退居二綫，有傳其2019年正式退役。

大批相信是部隊退役人員的網民留言悼念：「老首長，一路走好」。有人回憶「當兵第一年，您（王少軍）是我們的副大隊長，一路陪伴我們的成長」。有人稱王少軍是「我當兵時候的入黨介紹人」。