旅外熊貓被造謠過得不好 保護中心請公眾別過度共情

中國大熊貓保護研究中心在其官方微博發布長文，並就多隻大熊貓現狀進行說明。(取材自中國大熊貓保護研究中心)

海外大熊貓近來備受關注，不少中國網友認為牠們在外遭虐待，甚至呼籲停止「熊貓外交」。中國大熊貓保護研究中心則表示，幾隻旅美大熊貓身體良好，強調大熊貓飼養管理是一項科學嚴謹且專業的工作，公眾過度擬人化和過度共情會干涉正常的飼養管理。

旅泰大熊貓「林惠」19日突然去世，有網友稱其在國內的家人「林陽」、「林冰」和「嘟嘟」均消失，號召「尋熊」；又批評研究中心令「林冰」過度繁殖，導致其骨瘦如柴。

新京報報導，中國大熊貓保護研究中心28日在官方微博 發布聲明指出，最近多隻大熊貓受到高度關注。聲明表示，「林陽」目前在都江堰基地非參觀區安靜生活，健康養老，「林冰」和「嘟嘟」在雅安基地非參觀區，平安健康，且「林冰」今年沒有繁育計畫。

聲明指出，旅美大熊貓「美香」、「添添」、「小奇跡」的身體總體良好。理解大家對大熊貓深沉的愛，但必須清楚且清醒地認識：大熊貓是野生動物，是猛獸，是經過800萬年殘酷競爭生存下來的「活化石」。大熊貓飼養管理是一項科學嚴謹且專業的工作，哪怕是專業人士也無法僅憑「網絡看診」就能判斷一隻大熊貓健康與否，公眾過度擬人化和過度共情會干涉正常的飼養管理工作。

中國大熊貓保護研究中心在其官方微博發布長文，並就多隻大熊貓現狀進行說明。(取材自中國大熊貓保護研究中心)

聲明強調，熊貓中心的每一隻大熊貓都是寶貝。聽到關於牠們的所有謠言，他們氣憤、痛心。因為在大家看不到的地方，有專業的飼養團隊和獸醫人員精心照顧著牠們，尊重牠們的習性，維護牠們的健康。無論是否在公眾視線，牠們都會受到精心照顧。