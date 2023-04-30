我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

旅外熊貓被造謠過得不好 保護中心請公眾別過度共情

中國新聞組／北京30日電
中國大熊貓保護研究中心在其官方微博發布長文，並就多隻大熊貓現狀進行說明。(取材自中國大熊貓保護研究中心)
中國大熊貓保護研究中心在其官方微博發布長文，並就多隻大熊貓現狀進行說明。(取材自中國大熊貓保護研究中心)

海外大熊貓近來備受關注，不少中國網友認為牠們在外遭虐待，甚至呼籲停止「熊貓外交」。中國大熊貓保護研究中心則表示，幾隻旅美大熊貓身體良好，強調大熊貓飼養管理是一項科學嚴謹且專業的工作，公眾過度擬人化和過度共情會干涉正常的飼養管理。

旅泰大熊貓「林惠」19日突然去世，有網友稱其在國內的家人「林陽」、「林冰」和「嘟嘟」均消失，號召「尋熊」；又批評研究中心令「林冰」過度繁殖，導致其骨瘦如柴。

新京報報導，中國大熊貓保護研究中心28日在官方微博發布聲明指出，最近多隻大熊貓受到高度關注。聲明表示，「林陽」目前在都江堰基地非參觀區安靜生活，健康養老，「林冰」和「嘟嘟」在雅安基地非參觀區，平安健康，且「林冰」今年沒有繁育計畫。

聲明指出，旅美大熊貓「美香」、「添添」、「小奇跡」的身體總體良好。理解大家對大熊貓深沉的愛，但必須清楚且清醒地認識：大熊貓是野生動物，是猛獸，是經過800萬年殘酷競爭生存下來的「活化石」。大熊貓飼養管理是一項科學嚴謹且專業的工作，哪怕是專業人士也無法僅憑「網絡看診」就能判斷一隻大熊貓健康與否，公眾過度擬人化和過度共情會干涉正常的飼養管理工作。

中國大熊貓保護研究中心在其官方微博發布長文，並就多隻大熊貓現狀進行說明。(取材自...
中國大熊貓保護研究中心在其官方微博發布長文，並就多隻大熊貓現狀進行說明。(取材自中國大熊貓保護研究中心)

聲明強調，熊貓中心的每一隻大熊貓都是寶貝。聽到關於牠們的所有謠言，他們氣憤、痛心。因為在大家看不到的地方，有專業的飼養團隊和獸醫人員精心照顧著牠們，尊重牠們的習性，維護牠們的健康。無論是否在公眾視線，牠們都會受到精心照顧。

研究中心最後呼籲，大熊貓是中國的國寶，如果真的愛大熊貓，請大家科學理性看待大熊貓飼養管理工作，尊重大熊貓保護事業來之不易的成果，至少可以做到不造謠、不信謠、不傳謠。雖然大熊貓不會上網，但也請大家為牠們營造一個風清氣正的網絡環境。

中國大熊貓保護研究中心在其官方微博發布長文，並就多隻大熊貓現狀進行說明。(取材自...
中國大熊貓保護研究中心在其官方微博發布長文，並就多隻大熊貓現狀進行說明。(取材自中國大熊貓保護研究中心)

微博

上一則

網上醜化英雄烈士帳號、平台 網信辦從嚴處置

下一則

潦草「丸子頭」熊貓小丫去世近1年 陝西官方才告知

延伸閱讀

出差20年…旅美熊貓丫丫返抵上海 將和「越獄分子」做鄰居

出差20年…旅美熊貓丫丫返抵上海 將和「越獄分子」做鄰居
美騎警開道、民眾不捨道別 大熊貓丫丫回家了

美騎警開道、民眾不捨道別 大熊貓丫丫回家了
圖輯╱熊貓界「頂流」…丫丫離開田州動物園 啟程回國

圖輯╱熊貓界「頂流」…丫丫離開田州動物園 啟程回國
秦嶺大熊貓耳朵被咬掉一塊成V形 養育中心急發聲

秦嶺大熊貓耳朵被咬掉一塊成V形 養育中心急發聲

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童