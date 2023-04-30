張文宏：第2波疫情抬頭 但溫和 以第1波未感染人群為主

中國國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，第二波疫情確實有抬頭跡象，但總體情況仍然溫和。（中通社）

最新的官方報告，估計2022年12月至2023年2月期間，中國超過82％的人口感染新冠病毒，也就是超過11.6億人已有過染疫經驗，而中國國家傳染病醫學 中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，第二波疫情 確實有抬頭跡象，但總體情況仍然溫和。

張文宏接受人民日報旗下「大江東工作室」訪問時表示，近日發熱門診的新冠檢測 陽性率出現上升，但主要為首次感染者，二次陽性的個案很少。這說明，當前略有抬頭的疫情，先以第一波尚未感染的人群發生感染為主要特徵。

張文宏指出，陽性病人比率在發熱門診中雖有上升趨勢，但發熱門診總人數未出現顯著上升，提示現在陽性病人數上升和國家公布的數據一致，是溫和的，且未形成規模性的傳播。

另外，針對中國至今發現275宗新變異病毒株XBB.1.16（Arcturus）感染個案，張文宏表示，未來個案將進一步上升。

張文宏認為，目前透過第一波普遍感染後構築的免疫屏障仍在發揮作用，Arcturus雖然能率先越過免疫屏障，但是傳播速度還不快，且重症病例少見，不管是新感染還是二次感染，患者中的重症者都少見，說明該毒株占比雖然上升，但是未形成對臨床的壓力。

根據中國國家衛健委官網消息，2022年12月25日起不再每日發布疫情資料，改由中疾控負責發布「相關疫情信息」，衛健委最後公布的是「截至12月23日24時，現有確診病例4萬1699例」。

而2023年4月22日中疾控發布的數據顯示，全中國各省報告的陽性人數在2022年12月22日達到高峰（694萬）後波動下降，2023年4月20日降至2661例。住院新冠病毒感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降；4月20日下降至3929例，較峰值減少了99.8%。其中重症目前僅有十例。