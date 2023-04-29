72歲翁當美妝主播 幫罕病孫買藥

72歲外公當美妝主播守護罕見病外孫。（取材自九派新聞）

去年6月起，72歲的朱雲長直播帶貨賣美妝產品，每天直播4個多小時，已連播10個月。為什麼一個大男人會直播化妝？原來，6年前，他的外孫被確診患有罕見病，當時醫師判斷最多能活18個月。為給孩子打「70萬一針」的藥治病，朱雲長開始嘗試直播。網友也為他打氣，「看這個爺爺面相就覺得是善良的人，加油」。

九派新聞報導，6年前，僅5個半月大的小景顏被確診罹患脊肌萎縮症（SMA），當時醫師判斷最多能活18個月。外公朱雲長稱，當時沒有藥，有藥也在美國，一家人賣房借錢，但對於終生用藥而言仍是「杯水車薪」。

外公守護罕見病外孫。（取材自九派新聞）

為了給外孫買藥，朱雲長開始嘗試直播帶貨，一開始聯繫廠家問能不能給點樣品，「對方說老人搞美妝不行的」。

他不會化妝，就去美容店請教「男人怎麼化」，「第一次專業術語聽不懂，第二次去就錄音」。他記下了化妝的15個步驟，並寫成看板放在家裡隨時溫習，但因老花眼，常看不到化妝步驟，只能隨時拿著老花眼鏡或放大鏡看。女兒朱薇說，如今父親化妝比她還好了。

談到父親直播帶貨，朱薇說，作為子女怎麼會不心疼自己的父母呢？她在網上被罵，「糟踐老人」、「用老人博眼球」，朱薇說，「他們講的也沒錯，我連累了他們，但為了維持家，這是最好的辦法」。

72歲外公當美妝主播守護罕見病外孫。（取材自九派新聞）

隨著特效藥納入醫保 ，罕見病兒童家庭的經濟負擔大大減輕，小景顏的身體逐漸好轉，朱雲長說，「聽到醫保談判，整個人都在抖，省下來的錢給孩子加了康復課」。