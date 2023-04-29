全球罕見…江西復原巨型恐龍化石 體長逾15米

連串尾椎骨中留存的空腔，清晰、完整。（取材自江西日報）

歷時兩年多專家團隊搶救性發掘、修復，江西省贛州市贛縣區施工時發現的成片巨型恐龍 化石已被認定為是生活在9000餘萬年前的蜥腳類恐龍化石，其29枚椎骨不僅完好還留有複雜而完整的空腔，全球罕見。據估算，其復原後體長超過15米，可能代表了蜥腳類恐龍在白堊紀晚期演化後的一個新分支，對研究中國及全世界白堊紀晚期恐龍的演化、滅亡等有著重要意義。

江西新聞報導，2021年6月，贛州市贛縣區儲潭鎮幸福村一處工地施工時，發現這些恐龍化石。經古脊椎動物與古人類研究專家修復、研究，出土了29枚椎骨，其中18枚尾椎、6枚頸椎和5枚薦椎。這些椎骨相互關聯，形態突出，骨骼特徵鮮明，且留有復雜而完整的空腔，在全球已發掘的蜥腳類恐龍化石中非常罕見。

這具恐龍化石岩塊主體部位長、寬、高分別約5米、4米、2米，化石表面呈灰白色。經科研人員精心清理，29枚椎骨及部分肋骨、肢骨呈原始狀態存放，骨骼粗壯，鈣化表層有光潤感。連串的尾椎、頸椎骨及環狀薦椎骨當中留存的多個空腔，構造複雜而獨特。這些骨骼的鮮明特徵及保存完整和精美程度，令科研人員驚嘆不已。

江西省地質調查勘查院黨委委員、副院長兼總工程師樓法生介紹，江西過去曾發現過零星的巨型恐龍化石，而此次發現完整度較高、骨骼特徵鮮明的巨型恐龍化石系首次。根據估算，其復原後體長超過15米，略小於侏羅紀「巨無霸」型蜥腳類恐龍。

據了解，蜥腳類恐龍系植食性恐龍，是已知體型最大的陸生脊椎動物，椎骨中的空腔係其骨骼典型特徵。古生物學研究專家韓鳳祿表示，從現有的化石紀錄來看，白堊紀晚期贛州及周邊地區生活著多種多樣的恐龍，如大型蜥腳類恐龍和鴨嘴龍、小型傷齒龍、肉食性暴龍、護蛋類竊蛋龍等。

江西省古生物化石資源豐富，贛州、萍鄉均發現過恐龍骨骼或恐龍蛋化石，其中贛州境內發現並被命名的斑嵴龍、中國贛南龍、贛州江西龍、江西南康龍、南康贛州龍、中華虔州龍等均屬國家一級重點保護恐龍化石，因此，贛州被譽為「中國恐龍之鄉」。