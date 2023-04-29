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全球罕見…江西復原巨型恐龍化石 體長逾15米

中國新聞組／北京29日電
連串尾椎骨中留存的空腔，清晰、完整。（取材自江西日報）
連串尾椎骨中留存的空腔，清晰、完整。（取材自江西日報）

歷時兩年多專家團隊搶救性發掘、修復，江西省贛州市贛縣區施工時發現的成片巨型恐龍化石已被認定為是生活在9000餘萬年前的蜥腳類恐龍化石，其29枚椎骨不僅完好還留有複雜而完整的空腔，全球罕見。據估算，其復原後體長超過15米，可能代表了蜥腳類恐龍在白堊紀晚期演化後的一個新分支，對研究中國及全世界白堊紀晚期恐龍的演化、滅亡等有著重要意義。

江西新聞報導，2021年6月，贛州市贛縣區儲潭鎮幸福村一處工地施工時，發現這些恐龍化石。經古脊椎動物與古人類研究專家修復、研究，出土了29枚椎骨，其中18枚尾椎、6枚頸椎和5枚薦椎。這些椎骨相互關聯，形態突出，骨骼特徵鮮明，且留有復雜而完整的空腔，在全球已發掘的蜥腳類恐龍化石中非常罕見。

這具恐龍化石岩塊主體部位長、寬、高分別約5米、4米、2米，化石表面呈灰白色。經科研人員精心清理，29枚椎骨及部分肋骨、肢骨呈原始狀態存放，骨骼粗壯，鈣化表層有光潤感。連串的尾椎、頸椎骨及環狀薦椎骨當中留存的多個空腔，構造複雜而獨特。這些骨骼的鮮明特徵及保存完整和精美程度，令科研人員驚嘆不已。

江西省地質調查勘查院黨委委員、副院長兼總工程師樓法生介紹，江西過去曾發現過零星的巨型恐龍化石，而此次發現完整度較高、骨骼特徵鮮明的巨型恐龍化石系首次。根據估算，其復原後體長超過15米，略小於侏羅紀「巨無霸」型蜥腳類恐龍。

據了解，蜥腳類恐龍系植食性恐龍，是已知體型最大的陸生脊椎動物，椎骨中的空腔係其骨骼典型特徵。古生物學研究專家韓鳳祿表示，從現有的化石紀錄來看，白堊紀晚期贛州及周邊地區生活著多種多樣的恐龍，如大型蜥腳類恐龍和鴨嘴龍、小型傷齒龍、肉食性暴龍、護蛋類竊蛋龍等。

江西省古生物化石資源豐富，贛州、萍鄉均發現過恐龍骨骼或恐龍蛋化石，其中贛州境內發現並被命名的斑嵴龍、中國贛南龍、贛州江西龍、江西南康龍、南康贛州龍、中華虔州龍等均屬國家一級重點保護恐龍化石，因此，贛州被譽為「中國恐龍之鄉」。

薦椎骨寬大，空腔周圍兩處對稱部位留有清晰的骨頭相連痕跡。（取材自江西日報）
薦椎骨寬大，空腔周圍兩處對稱部位留有清晰的骨頭相連痕跡。（取材自江西日報）
恐龍的骨骼結構素描圖。（取材自江西日報）
恐龍的骨骼結構素描圖。（取材自江西日報）
頸椎骨中的空腔，構造複雜而完好、精美。（取材自江西日報）
頸椎骨中的空腔，構造複雜而完好、精美。（取材自江西日報）

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