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溫州00後是模特冠軍 護理老人也奪魁

中國新聞組／杭州29日電
潘彬琪曾在學校拿下「校園模特大賽冠軍」。（取材自潮新聞）
潘彬琪曾在學校拿下「校園模特大賽冠軍」。（取材自潮新聞）

養老院的護理員與模特大賽冠軍，聽起來八竿子打不著，卻在浙江溫州00後姑娘潘彬琪身上得到了交匯。畢業後就在養老院工作，曾獲全國職業院校「健康與社會照護」競賽第一名的潘彬琪說，「有人說老人是『老小孩』，其實老人就是需要呵護的孩子」。

潮新聞報導，潘彬琪不僅有著靚麗的外表，更是有著漂亮的履歷：2022年全國職業院校技能大賽高職組「健康與社會照護」競賽第一名、「浙江省優秀畢業生」、「寧波市優秀畢業生」、「校園模特大賽冠軍」。

她說，很多人不理解她為什麼到養老院工作。過去她的觀念也是「到養老院上班不如去醫院」，直到大二的一次實習經歷才改變了她的想法。

潘彬琪發現，養老院和她想像的不同，讓人心情格外放鬆。護理人員幾乎都是四、五十歲的外來人員，除了日常照護，極少坐下來與老人聊天。直至她與同學開始對老人噓寒問暖，許多原本沉默的老人，笑容漸漸多了起來。老人們拉著她聊家長里短，久久不願鬆開手。

這讓她深刻地感受到，做這一行太需要專業技能，從最基礎的為老人打掃、整理床單；對不能自理的老人餵水餵飯、擦洗身體、倒屎倒尿；觀察老人的狀態，協助老人做康復訓練，對情緒不佳的老人進行疏導。

忙碌之餘，她還會教老人跳舞，幫老人拍照，甚至兼職做淘寶平面模特。

一開始父母反對她到養老院工作，在她帶父母來參觀，軟磨硬泡之下，父母終於默許。

現在，她更「忽悠」多名大學同學與她一起幹，「希望越來越多年輕人加入中國的養老事業」。

潘彬琪業餘兼職做淘寶平面模特。（取材自潮新聞）
潘彬琪業餘兼職做淘寶平面模特。（取材自潮新聞）
00後潘彬琪在護理20後老人。（取材自潮新聞）
00後潘彬琪在護理20後老人。（取材自潮新聞）
潘彬琪在護理老人。（取材自潮新聞）
潘彬琪在護理老人。（取材自潮新聞）

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