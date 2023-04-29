我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

迎接五一趕「烤」 淄博搶建萬人烤位 還傳使出美女計

中國新聞組／北京29日電
占地100畝，淄博20天新建一座燒烤城，萬人「烤位」一座難求。(取材自界面新聞)
占地100畝，淄博20天新建一座燒烤城，萬人「烤位」一座難求。(取材自界面新聞)

為了迎接五一「進淄趕烤」的大批遊客，山東淄博花費20天建成了一座燒烤城，占地100多畝，有近萬人「烤位」，但仍一座難求。另外，網淄博使美女計，派175美少女電驢接送遊客，當局稱，這是非官方行為。

界面新聞報導，山東省淄博市擬於五一前後舉辦淄博燒烤節，淄博周村區的海月龍宮物流港成了舉辦萬人燒烤節的首選。4月27日至5月3日期間，淄博燒烤海月龍宮體驗地正式開放，占地100多畝，可容納近萬人。4月27日，該會場開始試營業，並將於4月28日正式營業。

據了解，海月龍宮物流港，作為淄博乃至魯中地區最大的海鮮牛羊肉物流港，占地270畝，淄博燒烤約70%的食材供應便來自於此。

根據淄博商務局發布的信息顯示，為方便遊客入場，本次活動實行網上實名預約，現場不設入場券發放點，每天預約5000人。

從該「烤場」的視頻及圖片資料來看，一根寫著淄博燒烤大字的「煙囪」佇立在會場門口，會場內部分為主會場與副會場，其中搭建了巨大的舞台用以音樂節演出，台下則是一個個餐桌，每桌都有碳烤爐供遊客使用。

四周為當下淄博最火的一些燒烤店家，每個店家內部都設置了衛生間除音樂+燒烤這一主線外，該燒烤節內部還設置了網紅打卡地、相親角等場景。會場旁邊則是安保、消防等後勤大部隊，以及2000個停車位。

據報導，28日登錄預約小程序「淄博燒烤海月龍宮體驗地」，發現僅可提前預約28日、29日場次，但均已顯示約滿，此後日期還未開放預約。

淄博文旅官方此前表示，北京南站到淄博的五一火車票開售不到一分鐘就售罄，預計五一超12萬人將前往淄博，旅遊訂單增長超過2000%。

淄博市文化和旅遊局26日宣布，目前，「五一」期間中心城區的酒店已基本售罄，客流量已超出接待能力，預計部分重點路段、網紅打卡點將會出現交通阻塞、停車難、排隊時間長等問題。建議遊客錯峰出遊、避免扎堆。

「烤城」一座難求的情況下，淄博市還在城內建設了其他的燒烤城，已投入使用。

網傳淄博派175美少女電驢接送遊客？潮新聞核實稱，非官方行為。(取材自錢江晚報)
網傳淄博派175美少女電驢接送遊客？潮新聞核實稱，非官方行為。(取材自錢江晚報)

另據錢江晚報報導，27日網傳山東淄博為了迎接「五一」來吃燒烤的遊客，派出一群175cm青春美少女騎電驢接送。視頻畫面顯示，十名左右高個子小姐姐身著網球服、超短裙，列隊坐在各自的電瓶車上，戴著頭盔衝鏡頭招手。

潮新聞記者27日撥打淄博市旅遊專線電話核實，工作人員解釋稱，此舉不是官方行為，有可能是商家行為。記者隨後找到最初發布該視頻的抖音帳號，對方28日回應稱，這個視頻是其姊姊拍的傳給她，的確是某電動車品牌的活動，疑似營銷號包裝蹭熱度。

本報系聯合報報導，濰坊文旅局長權文松27日到鄰市淄博燒烤攤瘋狂攬客。不止是權文松本人，他還帶著濰坊下屬青州、壽光、諸城等七個縣市區文旅局長，一起到淄博「瘋狂攬客」。網友表示，這種當街攬客方式，可謂是「在線搶人」。

占地100畝，淄博20天新建一座燒烤城，萬人「烤位」一座難求。(取材自界面新聞)
占地100畝，淄博20天新建一座燒烤城，萬人「烤位」一座難求。(取材自界面新聞)

北京 電動車 抖音

上一則

秦剛訪菲第二天 中菲公務船南海對峙險相撞

下一則

尹錫悅誇讚美軍長津湖戰役 中狠諷：美自稱「路程最長的敗退」

延伸閱讀

吃燒烤順便買房？淄博樓市3個月賣出120萬平方米

吃燒烤順便買房？淄博樓市3個月賣出120萬平方米
山東「淄博燒烤」走紅 飯店房價漲逾5成 當局要罰

山東「淄博燒烤」走紅 飯店房價漲逾5成 當局要罰
山東科大休學生揮刀亂砍 1死6傷 傳因精神疾病被開除

山東科大休學生揮刀亂砍 1死6傷 傳因精神疾病被開除
山東新生兒上戶口被填「文盲」 有網友大學畢業也一樣

山東新生兒上戶口被填「文盲」 有網友大學畢業也一樣

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償