迎接五一趕「烤」 淄博搶建萬人烤位 還傳使出美女計

占地100畝，淄博20天新建一座燒烤城，萬人「烤位」一座難求。(取材自界面新聞)

為了迎接五一「進淄趕烤」的大批遊客，山東淄博花費20天建成了一座燒烤城，占地100多畝，有近萬人「烤位」，但仍一座難求。另外，網淄博使美女計，派175美少女電驢接送遊客，當局稱，這是非官方行為。

界面新聞報導，山東省淄博市擬於五一前後舉辦淄博燒烤節，淄博周村區的海月龍宮物流港成了舉辦萬人燒烤節的首選。4月27日至5月3日期間，淄博燒烤海月龍宮體驗地正式開放，占地100多畝，可容納近萬人。4月27日，該會場開始試營業，並將於4月28日正式營業。

據了解，海月龍宮物流港，作為淄博乃至魯中地區最大的海鮮牛羊肉物流港，占地270畝，淄博燒烤約70%的食材供應便來自於此。

根據淄博商務局發布的信息顯示，為方便遊客入場，本次活動實行網上實名預約，現場不設入場券發放點，每天預約5000人。

從該「烤場」的視頻及圖片資料來看，一根寫著淄博燒烤大字的「煙囪」佇立在會場門口，會場內部分為主會場與副會場，其中搭建了巨大的舞台用以音樂節演出，台下則是一個個餐桌，每桌都有碳烤爐供遊客使用。

四周為當下淄博最火的一些燒烤店家，每個店家內部都設置了衛生間除音樂+燒烤這一主線外，該燒烤節內部還設置了網紅打卡地、相親角等場景。會場旁邊則是安保、消防等後勤大部隊，以及2000個停車位。

據報導，28日登錄預約小程序「淄博燒烤海月龍宮體驗地」，發現僅可提前預約28日、29日場次，但均已顯示約滿，此後日期還未開放預約。

淄博文旅官方此前表示，北京 南站到淄博的五一火車票開售不到一分鐘就售罄，預計五一超12萬人將前往淄博，旅遊訂單增長超過2000%。

淄博市文化和旅遊局26日宣布，目前，「五一」期間中心城區的酒店已基本售罄，客流量已超出接待能力，預計部分重點路段、網紅打卡點將會出現交通阻塞、停車難、排隊時間長等問題。建議遊客錯峰出遊、避免扎堆。

「烤城」一座難求的情況下，淄博市還在城內建設了其他的燒烤城，已投入使用。

網傳淄博派175美少女電驢接送遊客？潮新聞核實稱，非官方行為。(取材自錢江晚報)

另據錢江晚報報導，27日網傳山東淄博為了迎接「五一」來吃燒烤的遊客，派出一群175cm青春美少女騎電驢接送。視頻畫面顯示，十名左右高個子小姐姐身著網球服、超短裙，列隊坐在各自的電瓶車上，戴著頭盔衝鏡頭招手。

潮新聞記者27日撥打淄博市旅遊專線電話核實，工作人員解釋稱，此舉不是官方行為，有可能是商家行為。記者隨後找到最初發布該視頻的抖音 帳號，對方28日回應稱，這個視頻是其姊姊拍的傳給她，的確是某電動車 品牌的活動，疑似營銷號包裝蹭熱度。