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民宿為了五一能漲價 居然以嫖娼被查毀約

中國新聞組／北京29日電
網上熱傳的酒店漲價表，有酒店漲幅591%。(取材自中新網)
網上熱傳的酒店漲價表，有酒店漲幅591%。(取材自中新網)

五一假期剛開始，不少遊客已被漫天漲價的酒店民宿搞得一肚子氣。網傳一張「五一酒店漲價表」指部分酒店客房漲幅達591%，媒體查訪發現有酒店甚至漲了15倍；不少民宿為漲價毀約，從拆遷、倒閉到客房因嫖娼被查封都能是理由，一晚50元人民幣（約7.2美元）的「客廳躺椅」也有人訂。部分地區已對哄抬價格的「酒店刺客」祭出重罰，海南省最高可罰300萬元。

中新網報導，近日一張2023年全國各城百個酒店「五一」（4月30日至5月1日）價格對比表在網上熱傳，秦皇島的某麓楓酒店漲幅高達591%居榜首。經查，麗楓酒店（北戴河老虎石鴿子窩公園店）的標準大床房，「五一」漲幅達382%。桂林陽朔（西街）寧遠居酒店4月30日「醇美大床房」3130元，而5月15日只有199元，「五一」漲幅約15倍。部分星級酒店同樣漲。

「五一」假期熱門城市、景點的民宿也普遍調價，也導致「五一」民宿頻現漲價毀約。比如有遊客預先以266元在廈門的某公寓式酒店訂到了一間房，但隨後酒店聯繫她稱「新員工搞錯了，現在房間售價要1600元」。還有房主要求旅客加價，不一同意就要和別人共用一套房。

民宿為臨時漲價而與早已訂房的遊客毀約的理由也千奇百怪。據報導，劉先生4月12日在名為朝陽公寓的民宿預定一套親子房，商定好218元一晚，付定金後對方突然通知他稱因「賣淫嫖娼，查封了五套房」沒有房間，但查詢仍能預定，只是漲價至658元。劉先生認為民宿是在找藉口毀約，變相漲價。福州市市場監督管理部門已介入。

成都幾家旅社則是推出「客廳躺椅」服務，同樣被預訂一空。上游新聞報導，悟空青年旅社的「客廳躺椅」原價25元、折扣價23元，無早餐，可一人睡在一張放在旅社大廳2×1.2米沙發床。清風民宿（騾馬市地鐵站店）的「客廳躺椅」原價60元、折扣價50元，是兩張木頭椅子擺在客廳裡。

對於酒店民宿哄抬價格，多地近日發布控制措施。比如淄博，較3月1日到3月31日各類型客房平均實際成交價格上浮超過50%，就按哄抬價格行為查處。雲南的大理、麗江要求不能擅自提高價格，麗江最高可處50萬元罰款。海南省對哄抬價格最高可處300萬元罰款。

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