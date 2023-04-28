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旅美20年 丫丫、樂樂搭專機回中國 落地先領「新鮮竹子」

中國新聞組／北京28日電
4月27日，旅美歸國大熊貓「丫丫」在位於上海的隔離檢疫圈舍內。 「丫丫」將在上海隔離檢疫30天後再運至北京動物園安置。(新華社)
4月27日，旅美歸國大熊貓「丫丫」在位於上海的隔離檢疫圈舍內。 「丫丫」將在上海隔離檢疫30天後再運至北京動物園安置。(新華社)

「丫丫」終於到家了。旅美20年的大熊貓「丫丫」和「樂樂」的遺體由聯邦快遞專機載送，昨天下午順利降落浦東機場。「丫丫」落地後隨即收到工作人員送上一大把新鮮竹子，之後轉往檢疫區隔離一個月，北京動物園專家團隊將全天24小時陪護。機場外有不少民眾溫馨「接機」，「丫丫帶著樂樂回家了」消息也瞬間刷爆網路，全網沸騰，「『丫丫』到家」還被搶註商標。

來源：YouTube

旅美大熊貓「丫丫」的回家之行，牽動人心。26日晚間起，社交平台上就陸續有網民和媒體發布動態，表示已前往上海浦東機場迎接「丫丫」回國，大家主打的就是一個「陪伴」。文匯報報導，隨著聯邦快遞FX9759專機預計降落時間的臨近，機場跑道外圍區域陸續趕來了不少熊貓迷和「丫丫守護者」們，不時舉起手機拍攝翹首以盼。

16時20分許，FX9759航班降落浦東機場，「丫丫」和「樂樂」回國的消息也瞬間刷爆網路。因為「丫丫」抵上海後必須先隔離一個月，現場大批媒體記者和接機民眾都沒能見上「丫丫」一面。有民眾特意推遲改簽了車票來為「丫丫」接風，「希望牠回到祖國後，能養得白白胖胖」。還有三口之家，爸爸特地向公司請了一天假，從閔行開了一個多小時車來接「丫丫」。

旅美大熊貓「丫丫」從美國搭專機返回上海浦東國際機場，結束20年旅美日子。大熊貓專...
旅美大熊貓「丫丫」從美國搭專機返回上海浦東國際機場，結束20年旅美日子。大熊貓專家趨前探視。（新華社）

在上海動物園門前，不少熊貓迷結伴前來。「我們知道今天可能見不到『丫丫』，只能隔著車子遠遠看一眼，但還是希望親眼看到牠回來，為牠加油」。這兩個月，顏阿姨的情緒一直被丫丫牽絆著，她說，上海看不到，等「丫丫」到了北京，她要跟著去，「就是很關心，想見一見」。

據悉，上海動物園已設立專門的隔離檢疫場所，含室內獸舍、室外運動場、飼料加工間等，室內獸舍加裝空調，同時準備了豐富足量的竹子和輔食。隔離檢疫期間，北京動物園專家團隊將駐場全天24小時陪護，針對「丫丫」高齡、生活環境變化等特殊情況，精心做好飼養護理、健康監測和診療診治等，陪伴「丫丫」度過一個月的隔離期，盡快適應回國生活。

「『丫丫』到家」不僅刷爆網路，也已被申請註冊為商標。新浪財經報導，註冊商標國際分類涉及廣告銷售、醫療園藝等，申請人為成都雲訊網路科技有限公司，當前商標狀態為「註冊申請中」，3枚「丫丫到家」商標申請時間均為今年1月。

丫丫回家路。(資料來源：大公報）
丫丫回家路。(資料來源：大公報）
旅美大熊貓「丫丫」昨天傍晚從美國搭專機返回上海浦東國際機場，結束20年旅美日子。...
旅美大熊貓「丫丫」昨天傍晚從美國搭專機返回上海浦東國際機場，結束20年旅美日子。圖為牠在孟菲斯動物園的模樣。（新華社）

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