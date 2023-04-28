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求神明指點好工作 中國年輕人擠寺廟祈福

中國新聞組／北京28日電
年輕人在北京雍和宮燒香祈求好運。（路透）
年輕人在北京雍和宮燒香祈求好運。（路透）

中國各地一些寺廟在周末湧進人潮，許多年輕信徒祈福早日找到工作，以應對身上面臨的經濟壓力。22歲的王曉寧說「希望能在寺廟裡找到一些平靜」，19歲的陳同學雖然還沒畢業，但她仍為內卷的就業之路焦慮，希望藉由上香祈福。

美國之音引述路透報導，王曉寧是今年中國1158萬名大學畢業生中的一員，去年嚴格的清零政策帶給中國經濟沉重打擊，他們面臨的就業市場仍受其影響。

旅遊預訂平台Trip.com表示，與2022年相比，今年到目前為止，拜訪寺廟的人數增加了三倍。平台雖沒給出總體數字或與大流行前的比較，但它表示約一半的訪客都是90後(1990年後出生)。

受過高等教育的一代年輕人中有五分之一失業、並創下紀錄，改善他們的前景是當局的一大難題。中國國家發改委今年3月初表示，希望2023年能創造1200萬個新工作崗位，比去年目標多100萬。

報導指出，中央財經大學國際金融研究中心客座研究員張啟迪說：「大學畢業生嚴重供過於求，他們的當務之急是生存。」 他表示，很多人開網約車維生或投入外送工作。

年輕人在北京雍和宮燒香祈求好運。（路透）
年輕人在北京雍和宮燒香祈求好運。（路透）

一名25歲、不願透露姓名的城市規劃專業碩士畢業生表示，自2月以來她平均每天申請10份工作，她感到自己被教育「限制」了。她唯一收到的薪資報價，是每月支付2000元至3000元人民幣（290至435美元），或者帶有不合理的加班要求，她都拒絕了。她表示自己若不是高學歷，完全可以去商場當售貨員，而且會開心很多。

北京日報3月的一篇社論中表示，工作和學業上的焦慮是「可以理解的」，然而，真正在壓力下把希望寄託在神佛身上的年輕人，「顯然也在誤入歧途」。

年輕人在北京雍和宮燒香祈求好運。（路透）
年輕人在北京雍和宮燒香祈求好運。（路透）

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