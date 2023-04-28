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救青年失業率 中動員國企招錄高校畢業生

中國新聞組／北京28日電
中國年輕人失業率持續居高不下。圖為西安早前舉行的春季大型人才招聘會。（新華社）
中國年輕人失業率持續居高不下。圖為西安早前舉行的春季大型人才招聘會。（新華社）

國家統計局最新數據顯示，中國16到24歲青年3月失業率為19.6%，比上月上升了1.5個百分點。畢業季在即，國務院26日公布最新穩就業政策，聯合國有企業、機關事業單位等「體制內」單位展開「國聘行動」，並實施百萬就業見習崗位募集計畫。

對照19.6%的青年失業率，25到59歲失業率則為4.3%，比上個月回落0.5個百分點，足見青年就業情況之困難。去年國企招錄高校畢業生超過76萬人，同比增逾23%。

第一財經報導，國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍指出，青年失業率處於較高水準，主要原因有幾點：一是2023屆大學畢業生開始進入勞動力市場求職，二是高學歷（大專及以上）青年比重升高。隨著高學歷青年逐步找到工作，失業率會隨之回落。

國務院辦公廳26日公布「關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知」，提出十幾條措施，例如增強對吸納就業能力強的行業企業擴崗政策支持、支持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務、發揮創業帶動就業倍增效應、支持國有企業擴大招聘規模、穩定機關事業單位崗位規模、實施2023年百萬就業見習崗位募集計畫。

在百萬就業見習崗位募集計畫方面，國務院指示要廣泛動員各類企事業單位、社會組織等，募集不少於100萬個青年見習崗位，對吸納就業見習人員的單位給予見習補貼，用於支付見習人員基本生活費、辦理人身意外傷害保險，以及見習人員指導管理費用。

報導指出，國資委社會責任局局長李軍指出，國資委以提早部署、精心組織及完善機制進一步督促指導國資央企穩定高校畢業生招聘規模。

國資委並指導中智公司、國投人力公司兩家專門從事人力資源服務的中央企業，組織線上線下招聘活動。截至目前，共舉辦110餘場線上線下雙選會，累計3.2萬餘家用人單位參與，提供崗位70萬個，接收簡歷840萬份。

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