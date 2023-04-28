無錫小夥「鈔」有創意 把頭像印到紀念券 訂單湧入

無錫兩位年輕小夥開了全國獨創的「紀念券」訂製公司。(取材自紫牛新聞)

江蘇無錫兩位年輕小夥開了全國獨創的「紀念券」訂製公司，只要花1000多元人民幣，就可以把自己的頭像印到紀念券上，吸引不少遊客消費。

紫牛新聞報導，創始人之一的郝先生稱，這些紀念券因為沒有面值，且註明了是文創產品，所以歸類為「券」。製作這些精美紀念券使用的手工凹版印刷技術和油墨都是自己研製的，門檻很高，一般人很難掌握，油墨的防偽和變色功能也是沒有的，和真鈔的製作技術還是有本質區別。

報導指出，紀念券的製作使用了凹版印刷，使得繪畫凹凸有質感，但是能否印得好，還取決於油墨的質量和塗墨的技術。

「不好的油墨光亮度不夠，或者立體度不夠，有時候墨還會炸開來。我們使用的油墨都是自己研究並且熬製的。」郝先生說，網上也會有一些配方教學，但缺少溫度和配方，他的配方是和朋友一點一點嘗試後研究出來的。

「這個領域在國內也比較小眾，管理比較嚴，相關專業的油墨需要拿證明文件去買，我們自己製作的油墨，只追求好看，沒有那些防偽或者變色功能。」他說。

「如果想要把自己的形象印成紀念鈔，一般需要提供5張以上的照片，我們會推薦一個角度給客戶選擇，對方同意之後我們開始畫。」郝先生說，繪製的過程周期一般在六七天。「包括印刷品在內價格為1000多元。這個價格一般是拍一套寫真的價格，有人覺得這種方式更加新穎也更有意義。」半年來他們已經接到十幾個人的訂單，反響不錯。

報導說，有網友擔心，這樣的製作技術會不會被不法分子用於製作假鈔。郝先生說，自己也會收到類似開玩笑的留言，但是大家無需擔心，因為國家對這方面的管制非常嚴。「電影 裡多數橋段是為了情節需要，在專業人士眼中電影中的手法是有漏洞的，如果按照電影裡的技術，印出來的東西很粗糙，根本沒法看」。

「印製鈔券我們說有三座大山，快速印刷機、塗墨和油墨，這三點分開來普通人都很難掌握，更不用說一起掌握了，國內做鈔券文創相關設計的公司到現在也只有一家。」郝先生解釋，從國家層面主要還是管控快速印刷機，因為個人手工印刷效率非常低下，更不用說一些特殊原料和紙張是由國家管控的。另外，他們使用的油墨是沒有防偽和變色功能的，和真鈔的製作技術還是差很多。