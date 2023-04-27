離家20年…旅美熊貓丫丫抵達上海 將和「越獄分子」做鄰居

借展美國田納西州孟菲斯動物園已20年的的熊貓「丫丫」，健康狀況一度引發中國民眾關注。圖為本月25日所拍攝「丫丫」的近況 。（新華社）

據央視新聞報導，經過近16個小時的飛行，北京 時間4月27日16時24分，運送旅美大熊貓丫丫的貨運專機在上海浦東機場降落。至此，丫丫正式結束了其為期20年的旅美生涯。丫丫將在上海隔離30天。

田納西州 孟菲斯動物園 早前在推特上發文告別，「大熊貓丫丫開始了她的回國之旅……20年過去了，丫丫已經像（我們的）家人一樣，孟菲斯動物園的工作人員和當地社區都會非常想念她。我們祝她一切順利。」

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央視報導，據專家介紹，丫丫目前食慾良好、體重穩定，回國後將會進行相關檢疫，這主要是為了檢疫丫丫是否攜帶一些未知的疾病或病菌。

按相關規定，隔離檢疫的時間一般是30天，隨後北京動物園會派工作人員來接丫丫，上海動物園將提供協助。

到達北京後，丫丫將和著名的「越獄分子」大熊貓萌蘭做鄰居，萌蘭十分活潑外向，跟已經進入暮年的丫丫作伴，也是別樣的搭配。

齊魯晚報報導，今年2月先行在孟菲斯動物園去世的另一隻大熊貓樂樂的血清和精液樣本，也將由孟菲斯動物園直接運輸至上海動物園。

大熊貓丫丫於2000年8月3日在北京動物園出生。1999年4月，美國孟菲斯動物園與中國動物園協會達成協議並簽署意向書，向中國租借兩隻大熊貓。

2003年4月7日，丫丫與樂樂抵達美國孟菲斯動物園。2013年，在為期10年的協議到期後，中美兩國再將租借期延長10年，至2023年4月到期。