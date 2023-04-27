小學生課堂看「零彩禮」宣傳片 被譏成人得病孩子吃藥

小學生課堂觀看「零彩禮」宣傳片。（取材自極目新聞）

有網民近日在社交平台分享江西玉山縣某小學學生，在課堂上觀看普及「零彩禮」知識的宣傳片，片中，新郎新娘立於一桿平直的秤上，圍觀者對新娘說的「零彩禮」比大拇指表示讚賞。對此，玉山縣教育 體育局工作人員表示，這是讓孩子從小接受「零彩禮」教育，耳濡目染。不過此舉卻引來不少媒體和網民批評是「成人得病孩子吃藥」，「應該讓丈母娘去上課」。

來源：YouTube

極目新聞報導，該視頻顯示，某教室內坐滿了穿著校服、繫著紅領巾的小學生，電視屏幕上播放著「零彩禮」宣傳片。片中，新郎新娘立於秤上，圍觀者為新娘說的「零彩禮」豎起大拇指表示讚賞。

片中，新郎新娘立於一桿平直的秤上，圍觀者大拇指著新娘說的「零彩禮」表示讚賞。（取材自澎湃新聞）

就小學生觀看零彩禮的宣傳片，當地官員表示，「有相關文件，由民政局牽頭和多家單位聯發的。」以此表明正當性。這也說明，學校也無法拒絕。

中國民政部近年來以多項措施，治理天價彩禮等婚嫁陋習。（取材自微博）

但不少網民指出，移風易俗是一個需要久久為功的事，不是看一部宣傳片就能解決的。且成人有病，不必在孩子身上下藥。給孩子看相關宣傳片，感覺還是寄希望在後代身上。這是不是在推責呢？與其給孩子灌輸零彩禮的觀念，不如社會通過各種方式方法，扎實推進婚俗治理，不把問題留給下一代。

武漢 大學社會學專家尚重生教授分析，學校對小學生進行零彩禮的宣傳教育，不太妥當。學生年齡尚小，對於彩禮並沒有明確的概念，進行零彩禮的教育為時尚 早，沒有太大必要。此外，彩禮相關的婚戀教育，應該隨著孩子的年紀增加，到了婚戀期，再進行適當的宣傳教育，也更利於孩子們的成長。

一位小學生家長表示，學校給小學生普及「零彩禮」的意義不大，因為學生們甚至連彩禮是什麼意思都不明白，「現階段給他們樹立正確的金錢觀和價值觀的意義更大，不要局限於彩禮。」