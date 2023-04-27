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鼓勵放下手機 合肥景區辦發呆大賽 可睡著禁翻身

中國新聞組／北京27日電
合肥一景區將舉辦發呆大賽。（取材自九派新聞）
合肥一景區將舉辦發呆大賽。（取材自九派新聞）

為鼓勵大家放下手機，安徽省合肥祥源花世界旅遊度假區29日將舉辦一場「發呆大賽」。

九派新聞報導，該景區的營銷陳姓負責人說，這是景區第一次舉辦「發呆大賽」，活動的目的是讓大家放下手機，在大自然中放空自己，擁有一個清閒的下午時光。

根據活動規則，參賽者躺在花海裡，可以呼吸、眨眼、思考、嚥口水。除此之外的其他動作都不允許，否則出局。如果選手在比賽中睡著了，「能保證自己不翻來覆去就行。」

陳姓負責人說，目前已有七八千人報名。想要參加「發呆大賽」的遊客需要購買20元（人民幣，下同，約2.9美元）的門票。比賽第一名將獲得3000元獎金，兩名二等獎可獲得2000元，三名三等獎可獲1000元。若在當天下午6時後，沒有產生一、二、三等獎，所有進入比賽最後階段的選手，均分1萬元獎金。

此前舉辦的發呆大賽會場。（視頻截圖）
此前舉辦的發呆大賽會場。（視頻截圖）

據了解，安徽曾多次舉辦發呆大賽。2015年10月17日，馬鞍山首屆發呆大賽在濮塘森林公園舉辦，現場吸引了數百人參與其中，其中九名選手的發呆時間超過了兩個小時。

2018年3月10日，蕪湖舉辦發呆大賽，100名選手席地而坐，其中不少人身著奇裝異服。

泰山北麓的玉泉寺也曾多次舉辦發呆大賽，人們遠離城市的喧囂，來到玉泉寺景區，在千年古剎中通過發呆釋放壓力，放空大腦，調節情緒。

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