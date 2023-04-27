美籍華人魯照寧 捐98件南京大屠殺史料

魯照寧展示1938年報導日軍在南京所犯暴行的紐約時報。（中新社）

美籍華人 魯照寧近20年來向侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館多次捐贈重要的文物史料。北京 時間26日，魯照寧第16次捐贈，其中包括侵華日軍的軍人手牒、刊登日軍占領南京後狀況的「紐約時報 」原件等98件（套）。魯照寧說， 中華兒女不能忘記南京大屠殺這段慘痛的歷史，他還要不斷徵集和捐贈史料，「在我這裡，捐贈沒有終點」。

中新社報導，魯照寧捐贈的文物史料中，一份侵華日軍第六師團步兵第四十五聯隊步兵炮隊伍長福島正久的軍人手牒，詳細記載了持有者從1937年1月10日應徵入伍到1941年1月9日退伍的履歷，包括其先後參加侵占上海、南京等地的作戰經歷。

魯照寧（左）向紀念館捐贈文物史料。（中新社）

「據史料記載，侵華日軍步兵第四十五聯隊隸屬於以谷壽夫為師團長的日軍第六師團，該師團正是侵占南京並實施大屠殺的日軍主要部隊之一。根據紀念館所藏的日軍「步兵第四十五聯隊史」記載，1937年12月10日之後，該聯隊參與了侵占南京水西門的戰鬥，同時還參與了在南京城南地區的屠殺。」江蘇省社科院歷史研究所研究員王衛星認為，「這本手牒見證了侵華日軍在南京的暴行，具有重要的史料價值和展陳價值。」

在捐贈的多本英文書籍和多份畫報、報紙中，1938年1月25日於美國發行的「紐約時報」尤為重要。魯照寧介紹，「這份報紙在頭版刊登了題為『混亂在南京持續』的報導，文章描述了日軍屠戮下的南京城。『雖然日本方面已經承諾，要把施暴的部隊調離南京，但強暴婦女以及其他的罪行仍在繼續發生』」。

江蘇行政學院教授楊夏鳴介紹，「1937年12月18日、1938年1月9日和1月25日三天的「紐約時報」都是將南京大屠殺刊登在頭版。過去『南京大屠殺史料集』翻譯的『紐約時報』是根據舊報紙資料庫檢索的PDF版本，這次能够收集到1月25日出版的報紙原件，對紀念館而言極為珍貴」。

此外，在美國發行的一套以光盤形式出版的張純如著作「南京浩劫：二戰中被遺忘的大屠殺」，也是比較少見的有關南京大屠殺歷史的海外音像資料，魯照寧說，「這套光盤進一步證明了張純如女士的著作在國際社會的廣泛影響力」。