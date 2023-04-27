抗疫寫入初中課本 網：這個歷史我是參與者也是見證者

網友發現疫情被寫入教材。（視頻截圖）

中國國家主席習近平 2月宣稱中國抗疫「取得重大積極成果」，被寫入新版初中八年級歷史課本下冊，引發網友感嘆「我們都是歷史的親歷者」。

來源：YouTube

中央社報導，天津一名網友稱，他的八年級初中歷史老師指出，「新冠肺炎 」已被寫入新版初中八年級歷史課本。

影片顯示，在課本的第98頁，出現一段「相關史事」寫到：「2020年伊始，新冠肺炎突如其來。我國堅持人民至上、生命至上，開展抗擊疫情 人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果，鑄就了生命至上、捨生忘死、尊重科學、命運與共的偉大抗疫精神。」

網友發現疫情被寫入教材，網友：我們都是歷史的見證者。（取材自中華網）

該網友附註「我們都是歷史的親歷者」，引發逾4萬網友發表感言。有網友寫到，「這個歷史我是參與者也是見證者，事到如今才明白歷史書上的寥寥數句，背後隱藏著多大的沉重」。

還有網友表示，「希望能找到真相」、「不能讓別人寫」、「還少一句，我國是新冠陽性感染者最多的國家」、「那三年是我直至目前為止的人生中最璀璨最美好的青春」、「娃那個時候才3歲，關在家裡幾個月，從鬧著出去到不敢出門，也算是歷史見證者。後來可以走出樓棟，東西南北找不到了」。

上海實施封城管控迄今已二個月，對經濟和民眾生活影響巨大，目前還有逾卅萬人處於封控區。圖為上海靜安封控區內民眾隔著鐵欄聊天。（Getty Images）

習近平2月16日主持召開中共中央政治局常委會，宣稱取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡，還強調此前調整防控策略「完全正確」。