抗疫寫入初中課本 網：這個歷史我是參與者也是見證者
中國國家主席習近平2月宣稱中國抗疫「取得重大積極成果」，被寫入新版初中八年級歷史課本下冊，引發網友感嘆「我們都是歷史的親歷者」。
來源：YouTube
中央社報導，天津一名網友稱，他的八年級初中歷史老師指出，「新冠肺炎」已被寫入新版初中八年級歷史課本。
影片顯示，在課本的第98頁，出現一段「相關史事」寫到：「2020年伊始，新冠肺炎突如其來。我國堅持人民至上、生命至上，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果，鑄就了生命至上、捨生忘死、尊重科學、命運與共的偉大抗疫精神。」
該網友附註「我們都是歷史的親歷者」，引發逾4萬網友發表感言。有網友寫到，「這個歷史我是參與者也是見證者，事到如今才明白歷史書上的寥寥數句，背後隱藏著多大的沉重」。
還有網友表示，「希望能找到真相」、「不能讓別人寫」、「還少一句，我國是新冠陽性感染者最多的國家」、「那三年是我直至目前為止的人生中最璀璨最美好的青春」、「娃那個時候才3歲，關在家裡幾個月，從鬧著出去到不敢出門，也算是歷史見證者。後來可以走出樓棟，東西南北找不到了」。
習近平2月16日主持召開中共中央政治局常委會，宣稱取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡，還強調此前調整防控策略「完全正確」。
華爾街日報中文網報導指出，中國試圖重塑民眾對於新冠疫情的記憶，其手段包含不公開疫情相關數據、查禁不認同政府抗疫「功績」的人，以及不允許舉辦紀念活動。
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